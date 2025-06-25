Генштаб: На фронте произошло более 150 боевых столкновений, треть – на Покровском направлении

За прошедшие сутки на фронте состоялось 151 столкновение с российскими войсками. Самой горячей точкой оставалось Покровское направление – там украинские защитники отбили 65 атак противника.

Источник: Генштаб

Детали: В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 151 боевое столкновение.

Реклама:

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские воины отбили пять атак захватчиков. Также враг нанес десять авиационных ударов, применив при этом 16 управляемых авиационных бомб, и совершил 189 обстрелов, пять из которых – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг восемь раз штурмовал позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Волчанск и Каменка.

На Купянском направлении состоялось пять атак захватчиков. Украинские защитники отражали штурмовые действия противника вблизи Степной Новоселовки, Кругляковки, Зеленого Гая, в сторону Песчаного и Куриловки.

РЕКЛАМА:

На Лиманском направлении враг атаковал 18 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Колодязи, Торское, в направлениях Нового Мира, Зеленой Долины, Шандриголово, Грековки и Дружелюбовки.

На Северском направлении враг совершил пять попыток идти вперед в районах Григорьевки и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении оккупанты восемь раз атаковали в районах Часового Яра, Ступочек и в направлении Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 15 атак неподалеку Торецка, Нелиповки, в направлениях Русиного Яра и Яблоновки.

На Покровском направлении защитники остановили 65 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Серебряное, Богдановка, Новосергиевка, Елизаветовка, Луч, Малиновка, Мирное, Миролюбовка, Лисовка, Удачное, Чугуево, Сергеевка, Новониколаевка, Котляровка, Алексеевка, Дачное и в сторону Муравки, Мирнограда, Полтавки и Владимировки.

На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 14 атак вблизи населенных пунктов Багатир, Зеленое Поле, Веселое, Новоселка, Шевченко, Свободное Поле, а также в сторону Новополя, Запорожья и Комара.

На Гуляйпольском направлении противник при поддержке авиации совершил одну атаку на позиции украинских защитников вблизи населенного пункта Малиновка – успеха не имел.

Силы обороны отбили одну атаку оккупационных войск на Ореховском направлении в районе населенного пункта Каменское.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг трижды атаковал позиции Сил обороны.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.