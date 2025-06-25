30 лет был в розыске за сексуальные преступления против детей – на Киевщине задержали гражданина США

В Украине задержали гражданина США, который более 30 лет был в международном розыске за совершение сексуальных преступлений против детей, сообщают правоохранители.

Источник: Офис генпрокурора в Facebook и Нацполиция в Telegram

Дословно ОГП: "На территории Киевской области задержали 66-летнего гражданина США, который находился в международном розыске с 1992 года".

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Детали: По данным американских правоохранителей, задержанный, работая директором детского сада в округе Пима, штат Аризона, в течение 1984-1991 годов совершил ряд сексуальных преступлений в отношении четырех детей в возрасте от 4 до 9 лет. До того, как суд вынес приговор по делу, злоумышленник покинул территорию США.

Правоохранители выяснили, что мужчина уже длительное время жил на Киевщине. С помощью поддельных документов он выдавал себя за гражданина Мексики и даже успел приобрести частный дом в одном из сел области.

Злоумышленника задержали, а по месту его жительства провели обыски.

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Сейчас прокуроры готовят ходатайство о применении экстрадиционного ареста до решения вопроса о передаче мужчины США.

Задержанного обвиняют по 15 пунктам уголовного законодательства