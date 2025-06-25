30 років був у розшуку за сексуальні злочини проти дітей – на Київщині затримали громадянина США

В Україні затримали громадянина США, який понад 30 років був у міжнародному розшуку за вчинення сексуальних злочинів проти дітей, повідомляють правоохоронці.

Джерело: Офіс генпрокурора в Facebook та Нацполіція в Telegram

Дослівно ОГП: "На території Київської області затримали 66-річного громадянина США, який перебував у міжнародному розшуку з 1992 року".

Реклама:

Деталі: За даними американських правоохоронців, затриманий, працюючи директором дитячого садка в окрузі Піма, штат Арізона, упродовж 1984–1991 років вчинив низку сексуальних злочинів щодо чотирьох дітей віком від 4 до 9 років. До того, як суд виніс вирок у справі, зловмисник залишив територію США.

Правоохоронці з’ясували, що чоловік вже тривалий час мешкав на Київщині. За допомогою підроблених документів він вдавав з себе громадянина Мексики та навіть встиг придбати приватний будинок в одному з сіл області.

Зловмисника затримали, а за місцем його проживання провели обшуки.

РЕКЛАМА:

Наразі прокурори готують клопотання про застосування екстрадиційного арешту до вирішення питання щодо передачі чоловіка США.

Затриманого обвинувачують за 15 пунктам кримінального законодавства Сполучених Штатів.