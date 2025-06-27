Историк Алферов стал главой Украинского института национальной памяти

Кабинет министров назначил Александра Алферова главой Украинского института национальной памяти.

Источник: Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины

Детали: Алферов – украинский историк, теле- и радиоведущий, общественный и военный деятель.

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С 2010 года был научным сотрудником Института истории Украины НАН Украины. Он является автором, соавтором и составителем 15 книг и более 100 научных статей.

С началом полномасштабного вторжения стал офицером ССО "Азов-Киев", с сентября 2022 года – офицер 3-й отдельной штурмовой бригады, начальник группы гуманитарной подготовки и информационного обеспечения отделения психологической поддержки персонала. Имеет звание майора запаса. Одновременно был председателем экспертной группы по дерусификации в Киеве.

Напомним, бывшего главу института национальной памяти Антона Дробовича Кабинет министров Украины уволил с должности 13 декабря. Решение на заседании правительства приняли в связи с окончанием его срока на должности.