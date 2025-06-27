В Командовании сил логистики отреагировали на статью УП о хищении горючего

Силы логистики отреагировали на публикацию УП о кражах топлива. Результаты служебной проверки передали органам досудебного расследования.

Источник: Командование сил логистики

Прямая речь: "На основании приказа командующего Сил логистики Вооруженных Сил Украины (по административно-хозяйственной деятельности) от 28.03.2025 Nº122, с 31 марта по 02 апреля 2025 года комиссия осуществила служебную проверку информации о фактах правонарушений по заявлению полковника Солтанова Эльхана Джавидовича и выяснила наличие оснований для назначения служебного расследования, обстоятельств нарушения исполнительской дисциплины в воинской части А 1587".

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Детали: По информации отдела коммуникаций Командования Сил логистики, акт проведения служебной проверки был направлен в органы досудебного расследования и приобщен к материалам уголовного производства в отношении должностных лиц воинской части А 1587, о которой рассказывается в материале "Украинской правды".

В то же время в Силах логистики отметили, что полковник Эльхан Солтанов, который цитируется в материале, в ноябре 2024 года был выведен в распоряжение командующего Сил логистики ВСУ и не прибыл к новому месту прохождения службы.

В связи с этим ГБР, по информации Сил логистики, внесло сведения по факту неявки к определенному месту службы в Единый реестр досудебных расследований. На основании этого Солханову приостановили прохождение военной службы с февраля этого года.

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"Решение в уголовном производстве в отношении должностных лиц воинской части A1587, о котором говорится в указанном материале "Украинской правды", находится в исключительной компетенции суда", – отметили в отделе коммуникаций Командования Сил логистики.

Предыстория: 26 июня УП опубликовала материал "Воровали просто немерено. Как в одной из воинских частей на Львовщине организовали схемы хищения горючего".

В нем шестеро бывших военнослужащих Центра обеспечения военно-техническим имуществом во Львовской области разного ранга – от водителя до заместителя командира части – рассказали УП о масштабных схемах хищения топлива в указанной воинской части.

Пятеро из них не решились открыто назвать свои имена, опасаясь преследований. Открыто выступил только один, бывший заместитель командира – начальник группы морально-психологического обеспечения, полковник Эльхан Солтанов.

В 2024 году следователи Львовского райуправления полиции сообщили о подозрении в хищении топлива штаб-сержанту, который ранее проходил службу в этом Центре обеспечения. Суд отправил его под арест с правом внесения залога. Как отметили в полиции, подозреваемых среди военных двое, оба из рядового состава.

Однако каждый из военных, которые рассказывали УП о кражах топлива, был убежден, что во главе масштабной схемы стоял командир части – Николай Сенишак.

Сам Сенишак заявил УП, что ничего о кражах топлива не знает, и бросил трубку.