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27 июня более трети боев произошли на Покровском направлении – Генштаб

Катерина ТищенкоСуббота, 28 июня 2025, 08:10
27 июня более трети боев произошли на Покровском направлении – Генштаб
фото Генштаба ВСУ

В течение суток 27 июня на фронте зафиксировано 153 боевых столкновения, из них более трети (56) произошли на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 8:00

Детали: Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Охримовка, Долгенькое Харьковской области; Полтавка, Мирноград, Попов Яр, Покровск, Горехово – Донецкой области; Орехов, Каменское, Луговое – Запорожской области.

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За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 14 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления, средство противовоздушной обороны и десять артиллерийских систем противника.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать захватчиков на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Так, за прошедшие сутки враг нанес 12 авиационных ударов – сбросил при этом 22 управляемые авиационные бомбы, осуществил 341 обстрел, из которых три – из реактивных систем залпового огня. Украинские защитники остановили 17 штурмовых действий врага.

На Южно-Слобожанском направлении агрессор 7 раз атаковал позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Волчанск, Фиголовка и в сторону Петро-Ивановки и Долгенького.

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На Купянском направлении произошло пять атак захватчиков. Украинские защитники остановили штурмовые действия противника в районах Песчаного, Киндрашовки и в направлениях Новоплатоновки и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался вклиниться в украинскую оборону в районах Липового, Шийковки, Новосергиевки, Редкодуба, Торского и в направлениях Глущенково, Грековки, Шандриголово, Нового Мира.

На Северском направлении защитники остановили две вражеские атаки вблизи Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении зафиксировано пять боестолкновений вблизи Маркового, Предтечиного и в сторону Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 17 атак – в сторону Яблоновки, Дилиевки, Плещеевки, Александро-Калинового, Русиного Яра, вблизи Щербиновки, Новоспаского.

На Покровском направлении защитники остановили 56 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Проминь, Новосергиевка, Удачное, Новониколаевка, Троицкое и в направлениях Владимировка, Мирноград, Сергеевка, Новоподгородное, Полтавка, Алексеевки, Мирного, Новопавловки.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 19 атак в районах населенных пунктов Шевченко, Федоровка и в сторону Запорожья, Мирного, Перестройки, Ялты и Комара.

На Ореховском направлении оккупанты трижды пытались продвинуться вперед вблизи Каменского.

На Приднепровском направлении враг совершил две неудачные попытки приблизиться к украинским позициям.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Генштабвойна
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