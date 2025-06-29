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Ствольная артиллерия РФ нанесла удар за километр от Сум – УП

Ольга Кириленко, Роман ПетренкоВоскресенье, 29 июня 2025, 12:29
Ствольная артиллерия РФ нанесла удар за километр от Сум – УП
фото: deepstate, УП

Ориентировочно 22-23 июня российская армия ударила ствольной артиллерией до села Песчаное, расположенного сразу за Сумами. От точки прилета до границы Сум – менее километра.

Источник: собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: По данным собеседника УП в правоохранительных органах, скорее всего, россияне применили для обстрела Песчаного активно-реактивный снаряд 152-мм из самоходной артиллерийской установки 2А36 ("Гиацинт-Б", прицепная пушка) или 2С5 ("Гиацинт-С", самоходная пушка).

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Максимальная дальность полета такого снаряда составляет 33-40 километров. Если замерить это расстояние от точки прилета, которая есть в распоряжении УП, получается, что вражеская САУ стреляла с территории России. А именно с севера, из района села Кульбаки, или с востока – из района Гуева и Горнали. Кульбаки расположены севернее захваченных Россией сел в Сумской области, Гуево и Горналь – на относительно спокойном направлении Мирополья.

Почему это важно: Несмотря на усиление подразделений Сил обороны в Сумской области и наступательные действия украинской армии в направлении Кондратовки, Андреевки и Юнаковки, российская армия не оставляет попыток дотянуться до Сум артиллерией.

Предыстория: Недавно "Украинская правда" сообщала, что российский обстрел Сум 3 июня, в результате которого погибли шесть человек, был произведен из БМ-21 "Град", дальность стрельбы которого составляет 20, а в некоторых случаях – 40 километров.

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Сумыоккупациявойна
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