Россияне оккупировали Константиновку в Сумской области: под угрозой соседние села – DeepState

В ночь на 3 июня аналитический проект DeepState сообщил, что российские оккупационные войска захватили Константиновку на севере Сумской области. Уточняется ситуация еще с тремя населенными пунктами – Кондратовкой, Водолагой и Алексеевкой, которые потенциально могли перейти под контроль врага.

Источник: DeepState

Дословно: "Ситуация на севере Сумщины продолжает осложняться за счет постоянного давления врага и большого количества пехоты. Наши бойцы отмечают, что после поражения скопления противника, им удается очень быстро набежать новой пачкой и едва успевают уничтожать эту орду".

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Детали: По информации DeepState, российские оккупанты захватили село Константиновка.

В Кондратовке зафиксировано присутствие российской пехоты. Несмотря на усилия украинских военных, из-за численного преимущества удержать населенный пункт становится все сложнее.

В Алексеевке врага удалось остановить на северных окраинах, но противник не прекращает штурмов, используя тактику постоянного "раша", поэтому там идут тяжелые бои.

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Дословно: Одновременно с этим, противник подбирается с разных сторон к Яблоновке и пытается "залетать" в Юнаковку, что дается им с трудом, потому что часть села, куда они залезают, они разрушили и им негде закрепляться".

Детали: Аналитики отмечают, что основную ставку оккупанты делают на продвижение в направлении населенного пункта Хотинь, куда они стянули большое количество своей пехоты.

DeepState отмечает, что путь на Хотинь имеет меньше естественных препятствий, а ее захват может дать россиянам возможность наносить удары FPV-дронами непосредственно по городу Сумы, который расположен всего в 20-25 км.

"Кроме того, север Сумской области усеян высотами, что создает благоприятные условия для этих полетов", – отмечают аналитики.

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