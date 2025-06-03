Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне оккупировали Константиновку в Сумской области: под угрозой соседние села – DeepState

Иван ДьяконовВторник, 3 июня 2025, 01:06
Россияне оккупировали Константиновку в Сумской области: под угрозой соседние села – DeepState
карта: DeepState

В ночь на 3 июня аналитический проект DeepState сообщил, что российские оккупационные войска захватили Константиновку на севере Сумской области. Уточняется ситуация еще с тремя населенными пунктами – Кондратовкой, Водолагой и Алексеевкой, которые потенциально могли перейти под контроль врага.

Источник: DeepState

Дословно: "Ситуация на севере Сумщины продолжает осложняться за счет постоянного давления врага и большого количества пехоты. Наши бойцы отмечают, что после поражения скопления противника, им удается очень быстро набежать новой пачкой и едва успевают уничтожать эту орду".

Реклама:

Детали: По информации DeepState, российские оккупанты захватили село Константиновка.

В Кондратовке зафиксировано присутствие российской пехоты. Несмотря на усилия украинских военных, из-за численного преимущества удержать населенный пункт становится все сложнее.

В Алексеевке врага удалось остановить на северных окраинах, но противник не прекращает штурмов, используя тактику постоянного "раша", поэтому там идут тяжелые бои.

РЕКЛАМА:

Дословно: Одновременно с этим, противник подбирается с разных сторон к Яблоновке и пытается "залетать" в Юнаковку, что дается им с трудом, потому что часть села, куда они залезают, они разрушили и им негде закрепляться". 

Детали: Аналитики отмечают, что основную ставку оккупанты делают на продвижение в направлении населенного пункта Хотинь, куда они стянули большое количество своей пехоты. 

DeepState отмечает, что путь на Хотинь имеет меньше естественных препятствий, а ее захват может дать россиянам возможность наносить удары FPV-дронами непосредственно по городу Сумы, который расположен всего в 20-25 км.

"Кроме того, север Сумской области усеян высотами, что создает благоприятные условия для этих полетов", – отмечают аналитики. 

Предыстория:

  • 1 июня спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона сообщил, что российская армия продолжает давить в Сумской области, расширяя территорию для ввода своих войск. 
  • По его словам, штурмовые группы оккупантов на квадроциклах или мотоциклах пытаются максимально глубоко заехать на украинскую территорию, ожидать подкрепления и атаковать позиции Сил обороны Украины.
  • В ночь на 1 июня аналитический проект DeepState сообщил об оккупации села Владимировка Сумской области.

оккупацияСумская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Умеров: Выглядит так, что россияне снова тянут время, чтобы создать "картинку дипломатии"
Зеленский: Россия на переговорах признала, что похитила детей
фото"Слідство.Інфо": Ахметов годами скрывал свою вторую семью и их имущество в Конча-Заспе и Куршевеле
В Украине возможен дефицит газа – Зеленский
Бербок избрали президентом Генассамблеи ООН
Переговоры в Стамбуле: Украина и РФ согласовали обмен "всех на всех" двух категорий пленных
Все новости...
оккупация
С оккупации вернули молодежь: 18-летняя девушка провела на захваченной территории почти все детство
В мае Россия провела на 19% больше штурмов, чем в апреле – DeepState
Под Мелитополем взорвали военный поезд оккупантов
Последние новости
03:00
В Лондоне задержали четвертого подозреваемого по делу поджогов, связанных с британским премьером
02:16
Вучич снова пожаловался на "попытку госпереворота" в Сербии
02:00
На временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей исчезло электричество – оккупанты
01:06
Россияне оккупировали Константиновку в Сумской области: под угрозой соседние села – DeepState
00:22
Новый президент Румынии заверил в дальнейшей поддержке Украины
23:44
Генштаб: С начала суток на фронте произошло 117 боевых столкновений
23:39
Новости экономики 2 июня: Украине грозит дефицит газа, появление регулятора игорного бизнеса
23:19
Умеров: Выглядит так, что россияне снова тянут время, чтобы создать "картинку дипломатии"
23:17
теннисДве украинки сыграют четвертьфинальные матчи на Ролан Гаррос 3 июня: определилось время
22:46
Зеленский: Россия на переговорах признала, что похитила детей
Все новости...
Реклама:
Реклама: