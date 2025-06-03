Россияне оккупировали Константиновку в Сумской области: под угрозой соседние села – DeepState
В ночь на 3 июня аналитический проект DeepState сообщил, что российские оккупационные войска захватили Константиновку на севере Сумской области. Уточняется ситуация еще с тремя населенными пунктами – Кондратовкой, Водолагой и Алексеевкой, которые потенциально могли перейти под контроль врага.
Источник: DeepState
Дословно: "Ситуация на севере Сумщины продолжает осложняться за счет постоянного давления врага и большого количества пехоты. Наши бойцы отмечают, что после поражения скопления противника, им удается очень быстро набежать новой пачкой и едва успевают уничтожать эту орду".
Детали: По информации DeepState, российские оккупанты захватили село Константиновка.
В Кондратовке зафиксировано присутствие российской пехоты. Несмотря на усилия украинских военных, из-за численного преимущества удержать населенный пункт становится все сложнее.
В Алексеевке врага удалось остановить на северных окраинах, но противник не прекращает штурмов, используя тактику постоянного "раша", поэтому там идут тяжелые бои.
Дословно: Одновременно с этим, противник подбирается с разных сторон к Яблоновке и пытается "залетать" в Юнаковку, что дается им с трудом, потому что часть села, куда они залезают, они разрушили и им негде закрепляться".
Детали: Аналитики отмечают, что основную ставку оккупанты делают на продвижение в направлении населенного пункта Хотинь, куда они стянули большое количество своей пехоты.
DeepState отмечает, что путь на Хотинь имеет меньше естественных препятствий, а ее захват может дать россиянам возможность наносить удары FPV-дронами непосредственно по городу Сумы, который расположен всего в 20-25 км.
"Кроме того, север Сумской области усеян высотами, что создает благоприятные условия для этих полетов", – отмечают аналитики.
Предыстория:
- 1 июня спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона сообщил, что российская армия продолжает давить в Сумской области, расширяя территорию для ввода своих войск.
- По его словам, штурмовые группы оккупантов на квадроциклах или мотоциклах пытаются максимально глубоко заехать на украинскую территорию, ожидать подкрепления и атаковать позиции Сил обороны Украины.
- В ночь на 1 июня аналитический проект DeepState сообщил об оккупации села Владимировка Сумской области.