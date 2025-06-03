Игнат рассказал, сколько ракет выпустила по Украине стратегическая авиация РФ за время большой войны

С начала полномасштабной войны против Украины, с февраля 2022 года, самолеты российской стратегической авиации выпустили по Украине 2437 крылатых ракет, противовоздушной обороне удалось сбить 1916 из них.

Источник: начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "С первых дней полномасштабного вторжения противник применял самолеты-носители стратегической авиации (Ту-95 и Ту-160)...

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По данным, которые я подготовил специально для "Украинской правды", из этих носителей противник применил по Украине 2437 крылатых ракет Х-101, Х-555, Х-55 с начала полномасштабного вторжения. Из них было сбито 1916. Это результат действительно эффективной работы противовоздушной обороны, всех Сил обороны именно по крылатым ракетам. В то же время немалое количество - примерно 500 - долетели до целей или не были сбиты".

Детали: Относительно операции СБУ "Паутина" по поражению российских самолетов стратегической авиации Игнат отметил следующее: по данным Службы безопасности Украины, повреждено более 40 бортов. Речь идет о различных типах повреждений: есть полностью сгоревшие самолеты, есть поврежденные навсегда, могут быть и поврежденные, которые подлежат восстановлению. Долгое время они (самолеты, которые получили поражение) не смогут выполнять задачи, а именно - террористические акты по территории Украины.

В то же время офицер подчеркнул, что Россия имеет еще достаточно средств для поражения и призвал сохранять бдительность.

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"Были уничтожены далеко не все самолеты российской стратегической авиации. Поэтому и Силам обороны, и Воздушным силам надо быть максимально осторожными. И, конечно, нашим гражданам", добавил спикер ВС.

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