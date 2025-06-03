Игнат рассказал, сколько ракет выпустила по Украине стратегическая авиация РФ за время большой войны
С начала полномасштабной войны против Украины, с февраля 2022 года, самолеты российской стратегической авиации выпустили по Украине 2437 крылатых ракет, противовоздушной обороне удалось сбить 1916 из них.
Источник: начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в интервью "Украинской правде"
Прямая речь: "С первых дней полномасштабного вторжения противник применял самолеты-носители стратегической авиации (Ту-95 и Ту-160)...
По данным, которые я подготовил специально для "Украинской правды", из этих носителей противник применил по Украине 2437 крылатых ракет Х-101, Х-555, Х-55 с начала полномасштабного вторжения. Из них было сбито 1916. Это результат действительно эффективной работы противовоздушной обороны, всех Сил обороны именно по крылатым ракетам. В то же время немалое количество - примерно 500 - долетели до целей или не были сбиты".
Детали: Относительно операции СБУ "Паутина" по поражению российских самолетов стратегической авиации Игнат отметил следующее: по данным Службы безопасности Украины, повреждено более 40 бортов. Речь идет о различных типах повреждений: есть полностью сгоревшие самолеты, есть поврежденные навсегда, могут быть и поврежденные, которые подлежат восстановлению. Долгое время они (самолеты, которые получили поражение) не смогут выполнять задачи, а именно - террористические акты по территории Украины.
В то же время офицер подчеркнул, что Россия имеет еще достаточно средств для поражения и призвал сохранять бдительность.
"Были уничтожены далеко не все самолеты российской стратегической авиации. Поэтому и Силам обороны, и Воздушным силам надо быть максимально осторожными. И, конечно, нашим гражданам", добавил спикер ВС.
Предыстория:
- 1 июня СБУ провела спецоперацию "Паутина", в результате которой были поражены самолеты стратегической авиации на 4-х российских аэродромах.
- Глава СБУ Василий Малюк заявил, что в целом речь идет о "поражении 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования РФ".
- В СБУ официально утверждают, что в результате ударов FPV-дронами был поражен 41 вражеский самолет стратегической авиации, среди которых - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160. Ориентировочная стоимость пораженной стратегической авиации врага достигает более $7 млрд.