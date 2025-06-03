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Для эффективной обороны от врага Украине нужно около 200 самолетов – Игнат

Украинская правда, Валентина РоманенкоВторник, 3 июня 2025, 14:14
Для эффективной обороны от врага Украине нужно около 200 самолетов – Игнат
Юрий Игнат. фото УП

Для эффективного отпора российской агрессии Украине нужно около 200 самолетов различных типов.

Источник: начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Собственно самолеты должны быть разных типов. F-16 - это многоцелевой самолет. Может работать по небу, по воздушным целям, наземным и по надводным целям. Есть задачи в авиации специфические, разные, о которых я только что сказал. Были оценки, сколько самолетов разных типов. Ну, около 200 для эффективной обороны страны".

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Детали: По словам Игната, на начало 90-х в Украине было около тысячи бортов, однако - это общее количество летающих и нелетающих.

Советский Союз наращивал группировку как ядерных сил на территории Украины, так и носителей тактического ядерного заряда. Те же самые Ту-160, Ту-95, Ту-22М3 были в Полтавской области. Было много и самолетов фронтовой авиации, бомбардировщиков, в Дубно, Староконстантинове. Это огромная авиационная группировка для того, чтобы быть направленным в случае чего на Запад, объясняет офицер.

В то же время, в 90-х и в начале 2000-х что-то сгнило, что-то продавалось в Африку и другие страны. Поэтому эффективность в наше время не количеством берется, а модернизацией и инновациями, подчеркнул спикер ВС.

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Что предшествовало: Еще до предоставления Украине истребителей F-16 полковник Игнат отмечал, что для обороны неба Украине нужно до 200 многоцелевых самолетов.

Воздушные силы ВСУвойна
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