Воздушные силы: Для обороны неба Украине нужно до 200 многоцелевых самолетов

Для своей защиты Украина нуждается в замене морально и физически устаревших советских самолетов различных типов единым типом многоцелевого истребителя, которым может стать F-16, в количестве до двух сотен бортов.

Источник: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире французского телеканала La Chaîne Info и в комментарии УП

Детали: Игнат отметил, что Украина - одна из крупнейших стран в Европе, и нуждается в авиационном прикрытии как в военное, так и в мирное время.

Авиационная группировка оккупантов, которая сосредоточена на четырех десятках аэродромов в России, Беларуси, оккупированных территориях, в пять-шесть раз превосходит украинскую авиацию по количеству боевых машин.

Прямая речь: "Плюс мы уступаем в технологиях. Поэтому потребность есть серьезная. Необходимо создать до 5 бригад тактической авиации с одним типом многоцелевого самолета западного образца. Какой тип это будет, сейчас определяется...

Понятно, что мы не сможем получить все и сразу, но поэтапный переход на новый многоцелевой самолет - это требование времени.

В настоящее время наиболее вероятным кандидатом на замещение старых советских самолетов является именно F-16, потому что на это есть определенные объективные причины. И это не единоличное решение, ведутся постоянные консультации с партнерами.

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Понятно, что Украине не предоставят все и сразу, очевидно, сначала это будет несколько авиационных подразделений - эскадрилий.

Сначала нужно подготовить летный состав, авиационных инженеров и аэродромную инфраструктуру к дальнейшему перевооружению на новые образцы техники и сопутствующего оборудования.

Далее - формирование авиационных бригад - до пяти, каждая из них может включать до 3 эскадрилий. Такое государство, как Украина, одно из крупнейших в Европе, требует именно такого количества самолетов, и это уже будет полное перевооружение и замещение старой советской техники".

Детали: Сейчас, по словам Игната, Воздушные силы Украины насчитывают 11 бригад (1 учебная, 3 - транспортные, одна - штурмовая, одна - бомбардировочная и 5 - истребительных). Самый новый самолет (Су-27) Воздушные силы получили на вооружение аж в 1991 году.

Спикер ВС отметил, что такая реформа Воздушных сил предполагалась еще задолго до вторжения России. Речь идет о поэтапном перевооружении на современную западную технику: авиацию, зенитные ракетные системы, БпЛА до 2035 года. Война в разы ускорила этот процесс. Он подчеркнул, что поставки оружия не происходят так быстро. В то же время переговоры продолжаются на всех уровнях, добавил полковник.

По словам Игната, самолет F-16 имеет широкий спектр средств поражения: может наносить удары как по наземным целям (склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов, укрепрайоны, бронетехника противника), так и поражать все виды аэродинамических целей (ракеты, самолеты, вертолеты и дроны-камикадзе).

Завоевание преимущества в воздухе позволит успешно проводить наземные операции, в частности по деоккупации наших территорий, подчеркнул спикер ВС.

Относительно возможных сроков поставок F-16 Игнат отметил, что сначала должно быть принято соответствующее решение на высшем уровне, поэтому сейчас выдавать прогнозы - не корректно. В то же время спикер ВС заверил, что пилоты и другие специалисты готовы к обучению, а профильные ведомства уже занимаются адаптацией инфраструктуры.

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