СБУ в третий раз поразила Крымский мост – на этот раз под водой

Служба безопасности Украины утром 3 июня провела уникальную спецоперацию и в третий раз нанесла удар по Крымскому мосту, на этот раз - под водой. Операция длилась несколько месяцев.

Источник: СБУ, заявление председателя СБУ Василия Малюка

Детали: Отмечается, что в 4:44 утра СБУ активировала подводные взрывные устройства, заложенные под опорами моста. По данным спецслужбы, взрывчатка мощностью 1100 кг в тротиловом эквиваленте вызвала существенные повреждения конструкций на уровне дна. В результате подрыва мост находится в аварийном состоянии.

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В СБУ отметили, что операция была тщательно спланирована и не повлекла жертв среди гражданского населения. Планированием и координацией действий лично занимался председатель СБУ, генерал-лейтенант Василий Малюк.

Прямая речь Малюка: "Бог любит Троицу, а СБУ всегда доводит задуманное до конца и никогда не повторяется. Ранее мы дважды поразили Крымский мост в 2022 и 2023 годах. Поэтому сегодня продолжили эту традицию уже под водой. Никаким незаконным объектам РФ нет места на территории нашего государства.

Поэтому Крымский мост – абсолютно законная цель, особенно учитывая то, что враг использовал его как логистическую артерию для обеспечения своих войск. Крым – это Украина, и любые проявления оккупации будут получать наш жесткий ответ".

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СБУ провела нову унікальну спецоперацію і втретє вразила Кримський міст — цього разу під водою!



Операція тривала декілька місяців. Агенти СБУ замінували опори цього незаконного об’єкта.



➡ https://t.co/Rf4fR7QDXk pic.twitter.com/wgsS4HoCbc — СБ України (@ServiceSsu) June 3, 2025

Что предшествовало:

Утром 3 июня российские оккупанты перекрывали Крымский мост.

Напомним: