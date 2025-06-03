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СБУ в третий раз поразила Крымский мост – на этот раз под водой

Анастасия ПроцВторник, 3 июня 2025, 14:20
СБУ в третий раз поразила Крымский мост – на этот раз под водой
фото: СБУ

Служба безопасности Украины утром 3 июня провела уникальную спецоперацию и в третий раз нанесла удар по Крымскому мосту, на этот раз - под водой. Операция длилась несколько месяцев.

Источник: СБУ, заявление председателя СБУ Василия Малюка

Детали: Отмечается, что в 4:44 утра СБУ активировала подводные взрывные устройства, заложенные под опорами моста. По данным спецслужбы, взрывчатка мощностью 1100 кг в тротиловом эквиваленте вызвала существенные повреждения конструкций на уровне дна. В результате подрыва мост находится в аварийном состоянии.

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В СБУ отметили, что операция была тщательно спланирована и не повлекла жертв среди гражданского населения. Планированием и координацией действий лично занимался председатель СБУ, генерал-лейтенант Василий Малюк.

Прямая речь Малюка: "Бог любит Троицу, а СБУ всегда доводит задуманное до конца и никогда не повторяется. Ранее мы дважды поразили Крымский мост в 2022 и 2023 годах. Поэтому сегодня продолжили эту традицию уже под водой. Никаким незаконным объектам РФ нет места на территории нашего государства.

Поэтому Крымский мост – абсолютно законная цель, особенно учитывая то, что враг использовал его как логистическую артерию для обеспечения своих войск. Крым – это Украина, и любые проявления оккупации будут получать наш жесткий ответ".

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Что предшествовало:

Напомним:

  • Спецоперация Службы безопасности Украины под кодовым названием "Паутина" - одна из самых масштабных и сложных диверсионных операций против военной авиации России, была проведена 1 июня 2025 года.
  • В результате операции, по данным СБУ, был поражен 41 российский военный самолет, среди которых стратегические бомбардировщики Ту-95, Ту-22М3, Ту-160, а также самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.
  • В апреле командующий Военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа заявил, что Керченский мост, который соединяет оккупированный Крым с территорией России, остается целью для Сил обороны, но отметил необходимость сохранять "информационную тишину".

КрымСБУ
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