Генштаб обновил данные по потерянным Россией самолетам: доплюсовали операцию СБУ

Генеральный штаб второй раз за сутки обновил данные о потерях российской авиации, доплюсовав к утренней статистике еще 29 самолетов.

Источник: Генштаб в соцсетях

Дословно: "Внимание! Обновленная статистика по поражениям вражеской авиации на военных аэродромах РФ в результате спецоперации Службы безопасности Украины 01.06.2025 года.

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После обработки дополнительной информации из различных источников и ее верификации, что потребовало определенного времени, сообщаем, что общие потери оккупантов составили 41 военный самолет, среди которых стратегические бомбардировщики и другие виды боевых воздушных судов".

Детали: В утреннем отчете Генштаб сообщал о плюсе 12 бортов к потерям РФ и общее число в 384.

Сейчас в отчете сообщается о плюс 41 потерянном Россией самолете и стоит число 413.

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