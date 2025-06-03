Генштаб обновил данные по потерянным Россией самолетам: доплюсовали операцию СБУ
Генеральный штаб второй раз за сутки обновил данные о потерях российской авиации, доплюсовав к утренней статистике еще 29 самолетов.
Источник: Генштаб в соцсетях
Дословно: "Внимание! Обновленная статистика по поражениям вражеской авиации на военных аэродромах РФ в результате спецоперации Службы безопасности Украины 01.06.2025 года.
После обработки дополнительной информации из различных источников и ее верификации, что потребовало определенного времени, сообщаем, что общие потери оккупантов составили 41 военный самолет, среди которых стратегические бомбардировщики и другие виды боевых воздушных судов".
Детали: В утреннем отчете Генштаб сообщал о плюсе 12 бортов к потерям РФ и общее число в 384.
Сейчас в отчете сообщается о плюс 41 потерянном Россией самолете и стоит число 413.
Предыстория:
- 1 июня СБУ провела спецоперацию "Паутина", в результате которой были поражены самолеты стратегической авиации на 4-х российских аэродромах.
- Глава СБУ Василий Малюк заявил, что в целом речь идет о "поражении 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования РФ".
- В СБУ официально утверждают, что в результате ударов FPV-дронами был поражен 41 вражеский самолет стратегической авиации, среди которых - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160. Ориентировочная стоимость пораженной стратегической авиации врага достигает более $7 млрд.
- По данным Воздушных сил, с начала полномасштабной войны против Украины, с февраля 2022 года, самолеты российской стратегической авиации выпустили по Украине 2437 крылатых ракет, противовоздушной обороне удалось сбить 1916 из них. Комментируя спецоперацию СБУ, в ВС отметили, что Россия имеет еще достаточно средств для поражения и призвали сохранять бдительность.