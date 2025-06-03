Драпатый, который ранее подал рапорт об отставке, остается в армии
Командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый заявил, что остается в строю. 1 июня, после удара РФ по учебному полигону, он подал рапорт на увольнение с должности.
Источник: Драпатый в Facebook, источники УП
Прямая речь: "Имел длительный разговор с Президентом. Доложил все, что сейчас известно о трагедии на полигоне. О каждом шаге – кто был на месте, кто отвечал за людей, кто должен был действовать.
Объяснил Главе государства причины своего решения. Президент услышал, поддержал и предложил сосредоточиться на главном – войне, фронте, победе".
Детали: Драпатый добавил, что получил от президента задание. "Я остаюсь в строю. На передовой. Там, где должен быть. Там, где могу больше всего", – написал он.
"Украинская правда" узнала у собеседников, что Драпатий возглавит Командование объединенных сил Вооруженных Сил Украины.
Что предшествовало:
- Российские войска 1 июня нанесли ракетный удар по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ – известно о как минимум 12 погибших и более 60 раненых.
- В тот же день Драпатий подал рапорт об отставке из-за трагедии и отметил, что как командующий не смог в полной мере обеспечить выполнение своих приказов.