Сибига: Мы требуем ответа от России на наш документ об окончании войны
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во вторник сообщил, что Россия до сих пор не отреагировала на документ, в котором изложено видение Украины относительно завершения войны.
Источник: Сибига в соцсети Х
Прямая речь: "Россия не отреагировала на наш документ, в котором изложено видение Украины относительно завершения войны. Мы прислали его накануне встречи. Во время встречи наша делегация спросила россиян, какие их соображения. Они не предоставили никакого ответа. Ни во время встречи, ни после нее.
Мы требуем ответа от России. Каждый день молчания с их стороны доказывает их желание продолжать войну".
Детали: Он отметил, что вместо того, чтобы ответить на наши конструктивные предложения в Стамбуле, российская сторона выдвинула набор ультиматумов, которые не приближают ситуацию к настоящему миру.
Это противоречит предыдущим обещаниям России, в том числе Соединенным Штатам, что на этой неделе в Стамбуле она предложит что-то "реалистичное и осуществимое".
Прямая речь: "До сих пор Россия отвергала любые содержательные форматы прекращения огня. Это достаточное основание для наших партнеров ввести новые санкции против России уже сейчас".
Детали: Сибига отметил, что "мы должны положить конец убийствам. И если нынешние встречи не дадут такого результата и не будут способствовать достижению мира, становится все более очевидным, что необходима встреча лидеров".
Напомним:
- Встреча между делегациями Украины и РФ, которая длилась чуть больше часа, стала второй с 16 мая.
- Перед переговорами с россиянами первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица и член украинской делегации Александр Бевз встретились с представителями европейских партнеров Украины – Германии, Италии и Великобритании.
- По итогам переговоров в Стамбуле украинская и российская делегации договорились об очередном обмене "всех на всех" тяжелораненых и молодых военнослужащих и рассмотрели предложение Украины о встрече лидеров в конце июня.
- Российские государственные информационные агентства вечером 2 июня опубликовали текст российского "меморандума об урегулировании" с предложениями по прекращению огня. Среди них нейтральный статус Украины, проведение выборов и выход из четырех областей.