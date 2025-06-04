Атака на Сумы 3 июня: шестеро раненых, из которых трое детей – в тяжелом состоянии
Среда, 4 июня 2025, 11:00
После удара по городу Сумы из РСЗО 3 июня шесть раненых, в том числе трое детей находятся в тяжелом состоянии.
Источник: Сумская ОВА в Telegram
Детали: Сообщается, что одного ребенка готовят к транспортировке в "Охматдет" для дальнейшего лечения.
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По данным ОВА, всего за медицинской помощью обратились 30 человек. В стационаре сейчас находятся 16 пострадавших.
Что предшествовало:
- Российские войска во вторник ударили по центральной части города Сумы из реактивной системы залпового огня (РСЗО) дальнего действия.
- Сообщалось о 3 погибших и 25 раненых, из них 3 детей и трое взрослых находятся в тяжелом состоянии.
- Позже в больнице умер 43-летний мужчина, который находился в крайне тяжелом состоянии после атаки оккупантов на Сумы. Мужчина стал четвертой жертвой вражеской атаки.