Атака на Сумы 3 июня: шестеро раненых, из которых трое детей – в тяжелом состоянии

После удара по городу Сумы из РСЗО 3 июня шесть раненых, в том числе трое детей находятся в тяжелом состоянии.

Источник: Сумская ОВА в Telegram

Детали: Сообщается, что одного ребенка готовят к транспортировке в "Охматдет" для дальнейшего лечения.

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По данным ОВА, всего за медицинской помощью обратились 30 человек. В стационаре сейчас находятся 16 пострадавших.

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