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Зеленский предлагает Путину "прекращение огня" до личной встречи

Алена МазуренкоСреда, 4 июня 2025, 16:06
Зеленский предлагает Путину прекращение огня до личной встречи
Владимир Зеленский, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский предлагает Российской Федерации ввести режим прекращения огня до потенциальной встречи лидеров, то есть до встречи Зеленского с правителем РФ Владимиром Путиным. По его словам, украинская сторона готова к такой встрече в любой день.

Источник: брифинг Зеленского 4 июня

Прямая речь: "Мы предлагаем русским прекращение огня до встречи лидеров. Мое личное мнение, мы готовы к встрече сразу.

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Встреча на выбор русских: Стамбул, Ватикан, Швейцария. Мы предлагаем встречу с понедельника в любой день.

Почему прекращение огня до встречи лидеров, потому что мы встретимся и если нет никакого понимания, нет желания деэскалации и взглядов как это завершить, то прекращение огня закончится в этот же день.

Если мы увидим, что можем продолжить диалог и готовы к соответствующим шагам деэскалации, то мы продолжим режим прекращения огня. С американским мониторингом, с американскими гарантиями посредничества".

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Детали: По словам Зеленского, если россияне не хотят долгого прекращения огня, то он готов к встрече уже с 5 июня.

Президент добавил, что все стороны выиграют от такой быстрой встречи, если они действительно хотят окончания войны. Кроме того, он добавил, что партнеры Украины в частности лидер США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также заинтересованы, ведь ранее предлагали подобный формат.

Зеленский подчеркнул, что украинская сторона готова к такой встрече в любой день.

Президент уточнил, что на встрече стороны могут обсудить технический контроль над прекращением огня. Он отметил, что хотел бы в качестве посредничества третью сторону, в частности США, которая бы смогла вести наблюдение.

Также он добавил, что встреча лидеров возможна и без прекращения огня, главное это политическая воля для начала переговоров, как свидетельство, что российская сторона действительно готова к завершению войны.

Напомним:

  • Встреча между делегациями Украины и РФ, которая длилась чуть больше часа, стала второй с 16 мая.
  • По итогам переговоров в Стамбуле украинская и российская делегации договорились об очередном обмене "всех на всех" тяжелораненых и молодых военнослужащих и рассмотрели предложение Украины о встрече лидеров в конце июня.
  • Российские государственные информационные агентства вечером 2 июня опубликовали текст российского "меморандума об урегулировании" с предложениями по прекращению огня. Среди них нейтральный статус Украины, проведение выборов и выход из четырех областей.

Зеленскийроссийско-украинская войнапереговорыПутин
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