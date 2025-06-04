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Разведка НАТО не видит признаков подготовки Россией наступления на Сумы или Днепропетровщину

Сергей Сидоренко, Валентина РоманенкоСреда, 4 июня 2025, 16:49
Разведка НАТО не видит признаков подготовки Россией наступления на Сумы или Днепропетровщину
фото: Getty Images

Разведывательные данные стран-членов Североатлантического альянса позволяют считать, что Россия не планирует значительного наступления ни в Сумской, ни в Днепропетровской области Украины.

Источник: представитель руководства Альянса на встрече с журналистами в Брюсселе, отвечая на вопрос "Европейской правды"

Детали: Чиновник НАТО пояснил, что в Альянсе сейчас внимательно следят за действиями РФ по накоплению войск вблизи границы с Сумской областью и за боевыми действиями, которые переместились из Курской области на приграничные поселки Сумщины.

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"Мы видим расширение линии фронта на севере и северо-востоке от Сум. Но нет свидетельств того, что Россия сейчас готовит серьезное наступление на сумском направлении", - заявил он.

"Это могло бы быть подготовкой атаки и на сам город Сумы, но мы не видим доказательств этого. Сейчас речь идет о создании "буферной зоны", и насколько мне известно, Россия давно планировала это сделать", - пояснил, в частности, представитель Альянса, имеющий доступ к разведывательной информации.

"К тому же, недавнее разрушение мостов (на российской территории - ЕП) усложняет логистику для россиян на сумском направлении", - добавил он.

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Также собеседник ЕП не ожидает, что российские атаки в Донецкой области, которые почти достигли административной границы Днепропетровской области, могут вылиться в наступление на Днепропетровщине.

"Мы видим увеличение интенсивности, но нет признаков того, что они готовят значительную наступательную операцию", - заявил он.

Предыстория:

СумыДнепропетровская областьвойнаНАТО
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