Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне оккупировали еще два населенных пункта в Сумской области – DeepState

Ольга ГлущенкоСреда, 4 июня 2025, 00:28
Россияне оккупировали еще два населенных пункта в Сумской области – DeepState
карта DeepState

В ночь на 4 июня аналитический проект DeepState обновил данные и сообщил, что россияне оккупировали Андреевку и Водолаги Сумской области.

Источник: DeepState

Дословно: "Враг оккупировал Андреевку и Водолаги".

Реклама:

Детали: Кроме того, по данным аналитиков, россияне продвинулись возле Яблоновки в Сумской области и возле Дилеевки в Донецкой области.

Предыстория:

  • 1 июня спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона сообщил, что российская армия продолжает давить в Сумской области, расширяя территорию для ввода своих войск. 
  • По его словам, штурмовые группы оккупантов на квадроциклах или мотоциклах пытаются максимально глубоко заехать на украинскую территорию, ожидать подкрепления и атаковать позиции Сил обороны Украины.
  • В ночь на 1 июня аналитический проект DeepState сообщил об оккупации села Владимировка Сумской области.
  • В ночь на 3 июня аналитический проект DeepState сообщил, что российские оккупационные войска захватили Константиновку на севере Сумской области. Уточняется ситуация еще с тремя населенными пунктами – Кондратовкой, Водолагой и Алексеевкой, которые потенциально могли перейти под контроль врага.

Сумская областьоккупацияроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Сибига: Мы требуем ответа от России на наш документ об окончании войны
Драпатый, который ранее подал рапорт об отставке, остается в армии
Орбан заявил, что сделает все, чтобы Украина не вступила в ЕС, потому что его мучает совесть
Атака на Сумы: количество жертв возросло до 4
Новый президент Польши выразил ожидания относительно будущего отношений с Украиной
В ПАСЕ решили начать "Victory for Victoria" Day в честь убитой украинской журналистки Рощиной
Все новости...
Сумская область
Россияне оккупировали Константиновку в Сумской области: под угрозой соседние села – DeepState
ГПСУ: Россияне на Сумщине расширяют территорию с заходом штурмовых групп
Россияне оккупировали Владимировку в Сумской области – DeepState
Последние новости
02:34
ОбновленоОккупанты нанесли ракетный удар по гражданскому предприятию в Харькове
02:10
Как ухаживать за детской кожей. Разговор с дерматологом
01:46
Как Флорида и Эдмонтон стали гегемонами НХЛ: превью хоккейного финала Кубка Стэнли-2025
01:44
На выборах президента Южной Кореи побеждает лидер оппозиции
01:02
В Одессе прогремели взрывы – СМИ
00:30
Подростковое акне: почему возникает и как лечить
00:28
Россияне оккупировали еще два населенных пункта в Сумской области – DeepState
00:04
СМИ: жена скандального топ-чиновника Госдепа имеет связи с Россией
23:55
Украинская киберспортивная команда B8 одержала первую в истории победу на Мейджоре
23:45
На Херсонщине российский дрон ранил двух человек
Все новости...
Реклама:
Реклама: