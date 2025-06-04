Россияне оккупировали еще два населенных пункта в Сумской области – DeepState

В ночь на 4 июня аналитический проект DeepState обновил данные и сообщил, что россияне оккупировали Андреевку и Водолаги Сумской области.

Источник: DeepState

Дословно: "Враг оккупировал Андреевку и Водолаги".

Реклама:

Детали: Кроме того, по данным аналитиков, россияне продвинулись возле Яблоновки в Сумской области и возле Дилеевки в Донецкой области.

Предыстория: