Россияне оккупировали еще два населенных пункта в Сумской области – DeepState
Среда, 4 июня 2025, 00:28
В ночь на 4 июня аналитический проект DeepState обновил данные и сообщил, что россияне оккупировали Андреевку и Водолаги Сумской области.
Источник: DeepState
Дословно: "Враг оккупировал Андреевку и Водолаги".
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Детали: Кроме того, по данным аналитиков, россияне продвинулись возле Яблоновки в Сумской области и возле Дилеевки в Донецкой области.
Предыстория:
- 1 июня спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона сообщил, что российская армия продолжает давить в Сумской области, расширяя территорию для ввода своих войск.
- По его словам, штурмовые группы оккупантов на квадроциклах или мотоциклах пытаются максимально глубоко заехать на украинскую территорию, ожидать подкрепления и атаковать позиции Сил обороны Украины.
- В ночь на 1 июня аналитический проект DeepState сообщил об оккупации села Владимировка Сумской области.
- В ночь на 3 июня аналитический проект DeepState сообщил, что российские оккупационные войска захватили Константиновку на севере Сумской области. Уточняется ситуация еще с тремя населенными пунктами – Кондратовкой, Водолагой и Алексеевкой, которые потенциально могли перейти под контроль врага.