В Луцке достали тело погибшего из-под завалов многоэтажки

В Луцке после ночной атаки России спасатели деблокировали тело погибшего парня – под завалами девятиэтажного дома, вероятно, ещё находятся люди.

Источники: ГСЧС Украины, МВД Украины, мэр Луцка Игорь Полищук

Дословно из сообщения Полищука: "На данный момент у нас один погибший в результате вражеского удара – молодой парень, которого спасатели нашли под завалами многоэтажного дома".

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Детали: Количество пострадавших в результате ночной российской атаки по Луцку возросло до 27 человек.

Спасатели продолжают разбирать конструкции разрушенного здания.

Для ликвидации последствий обстрела в Луцк прибыли спасатели из Ровенской области. Привлечена техника коммунальных предприятий и других учреждений.

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