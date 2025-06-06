Россия распространила фейк о начале обмена и спекулирует на чувствительной теме - Коордштаб

В пятницу Россия распространила фейк о якобы начале репатриационных мероприятий, а затем заявила, что якобы "Украина отказалась забирать тела своих граждан", Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными подчеркивает: государство-агрессор спекулирует на чувствительной теме, подготовка к обмену продолжается.

Источник: заявление Коордштаба, замглавы Координационного штаба Андрей Юсов в Facebook

Дословно: "Заявления представителей государства-агрессора о якобы начале возвращения тел или репатриационных мероприятий по результатам договоренностей в Стамбуле не соответствуют действительности. Продолжается подготовка к обмену тяжелобольных, тяжелораненых, молодежи и возвращению тел павших защитников.

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Любые односторонние заявления или действия представителей государства-агрессора являются лишь очередной манипуляцией относительно чувствительной и важной темы репатриации тел наших защитников".

Детали: Координационный штаб отметил, что готов к проведению как репатриационных мероприятий, так и обменов военнопленными, в частности к обмену "всех на всех".

Заместитель главы Координационного штаба Андрей Юсов подтвердил, что переговоры по подготовке нового большого обмена продолжаются и проходят напряженно.

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Прямая речь: "Наша переговорная группа, в сложных условиях, защищает интересы украинских пленных. Как всегда, этот жизненно важный процесс, сопровождается информационными атаками и фейками врага, захватчики в очередной раз манипулируют чувствительными и эмоциональными темами для достижения своих шовинистических целей. Держимся, доверяем сообщениям Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. У Украины есть карты, наши будут дома".

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