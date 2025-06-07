Зеленский об операции "Паутина": Я хотел использовать только наше оружие

Украинский президент Владимир Зеленский, комментируя операцию СБУ "Паутина", в результате которой были уничтожены российские стратегические бомбардировщики, заверил, что спецслужбы использовали исключительно украинское оружие и не применяли оборудование со складов союзников.

Источник: Зеленский в интервью ABC News

Прямая речь Зеленского: "Я очень хотел использовать только то, что мы производим.

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Это разграничение было абсолютно четким".

Детали: Зеленский отметил, что водители в РФ не знали, что мобильные домики и другие контейнеры, которые они перевозили, были оснащены дронами.

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