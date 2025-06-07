Зеленский об операции "Паутина": Я хотел использовать только наше оружие
Суббота, 7 июня 2025, 09:55
Украинский президент Владимир Зеленский, комментируя операцию СБУ "Паутина", в результате которой были уничтожены российские стратегические бомбардировщики, заверил, что спецслужбы использовали исключительно украинское оружие и не применяли оборудование со складов союзников.
Источник: Зеленский в интервью ABC News
Прямая речь Зеленского: "Я очень хотел использовать только то, что мы производим.
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Это разграничение было абсолютно четким".
Детали: Зеленский отметил, что водители в РФ не знали, что мобильные домики и другие контейнеры, которые они перевозили, были оснащены дронами.
Предыстория:
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- 1 июня СБУ провела спецоперацию "Паутина", в результате которой были поражены самолёты стратегической авиации на четырёх российских аэродромах.
- Глава СБУ Василий Малюк заявил, что всего было поражено 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования РФ.