Игнат: Нужно готовиться к увеличению количества российских дронов во время атак
Суббота, 7 июня 2025, 13:08
Украина должна быть готова к дальнейшему увеличению количества вражеских дронов во время атак.
Источник: заявление начальника управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона
Прямая речь Игната: "Нужно готовиться к увеличению (числа дронов. – Ред.), потому что такая тенденция есть".
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Детали: По его словам, на данный момент Россия уже применяет до 500 беспилотников за ночь, и вероятность одновременного использования тысячи дронов также существует. В то же время Игнат отметил, что Россия увеличивает использование дронов-имитаторов, поскольку производство ударных беспилотников довольно дорогостоящий процесс.
Предыстория:
- В ночь на воскресенье, 7 июня, Россия атаковала 215 средствами воздушного нападения, из которых, по данным Воздушных сил, было уничтожено 174.
- В ночь на 1 июня Россия атаковала Украину рекордными 479 средствами воздушного нападения. ПВО уничтожила 3 крылатые ракеты и 210 дронов, ещё 172 БпЛА были потеряны по локации.