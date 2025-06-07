Игнат: Нужно готовиться к увеличению количества российских дронов во время атак

Украина должна быть готова к дальнейшему увеличению количества вражеских дронов во время атак.

Источник: заявление начальника управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона

Прямая речь Игната: "Нужно готовиться к увеличению (числа дронов. – Ред.), потому что такая тенденция есть".

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Детали: По его словам, на данный момент Россия уже применяет до 500 беспилотников за ночь, и вероятность одновременного использования тысячи дронов также существует. В то же время Игнат отметил, что Россия увеличивает использование дронов-имитаторов, поскольку производство ударных беспилотников довольно дорогостоящий процесс.

Предыстория: