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Зеленский: В Харькове уже более 40 раненых, это удары не "в ответ"

Катерина ТищенкоСуббота, 7 июня 2025, 20:05
Зеленский: В Харькове уже более 40 раненых, это удары не в ответ
место удара в Харькове, фото ГСЧС

В результате удара УАБами по Харькову в субботу известно об одной убитой женщине и более чем 40 раненых.

Источник: президент Владимир Зеленский в Telegram и в вечернем обращении

Прямая речь: "На данный момент в Харькове известно уже о более чем 40 раненых и одном убитом человеке в результате удара российских авиабомб.

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Очередное зверское убийство. Авиабомбы по гражданским в городе – рядом даже детская железная дорога. Это не имеет никакого военного смысла. Чистый терроризм. И это продолжается уже более трех лет полномасштабной войны.

Это нельзя игнорировать. Нельзя на это закрывать глаза. И это не какая-то игра. Ежедневно мы теряем наших людей только потому, что Россия чувствует безнаказанность. Нужно жестко принудить Россию к миру".

Обновлено: В вечернем обращении президент заявил, что "кто бы там что ни говорил, это российские удары не "в ответ", а на уничтожение, полного уничтожения жизни они хотят".

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Зеленский подчеркнул, что нельзя ослаблять ни одну форму давления на Россию – ни те форматы, которые уже применены, ни те способы давления, которые готовятся.

"Мы работаем для того, чтобы увеличить украинскую ПВО. Очень нужны позитивные сигналы от США, конкретные сигналы по ПВО. Мы до сих пор ждем ответ на предложение купить системы, которые могут помочь", – сказал он.

Что предшествовало: РФ около 17.35 нанесла удары 4 управляемыми авиабомбами по Шевченковскому и Киевскому районам Харькова.

Ранее было известно, что 30-летняя сотрудница "Укрзализныци" погибла и еще по меньшей мере 18 человек ранены. Четверо из раненых – работники "Укрзализныци".

В результате обстрела повреждены 2 здания Детской железной дороги и 4 вагона, частные дома, хозяйственная постройка.

ХарьковЗеленскийУкрзализныцявойна
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