Удар по Харькову: в больнице скончался раненый, еще двое в крайне тяжелом состоянии

В больнице скончался один из раненых в результате удара УАБами по Харькову 7 июня, еще двое находятся в крайне тяжелом состоянии, ранее было известно об одной погибшей.

Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь: "Количество пострадавших в результате вражеской атаки УАБами на Харьков растет.

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В больнице скончался 62-летний мужчина, который был доставлен медиками в крайне тяжелом состоянии. Соболезнования родным и близким.

Еще двое пострадавших находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизнь".

Что предшествовало: В субботу около 17.35 Россия нанесла удары 4 управляемыми авиабомбами по Шевченковскому и Киевскому районам Харькова.

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30-летняя сотрудница "Укрзализныци" погибла. Президент Владимир Зеленский сообщил о более 40 раненых. В то же время, Синегубов в последний раз сообщал о 19 раненых.