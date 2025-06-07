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РФ нанесла удар авиабомбами по центру Харькова: погибла сотрудница "Укрзализныци", 18 людей ранены

Ольга КацимонСуббота, 7 июня 2025, 18:07
РФ нанесла удар авиабомбами по центру Харькова: погибла сотрудница Укрзализныци, 18 людей ранены
ГСЧС Харьковщины

30-летняя сотрудница "Укрзализныци" погибла, и ещё как минимум 18 человек ранены в результате удара России по центральной части Харькова управляемыми авиабомбами (КАБами).

Источники: мэр Харькова Игорь Терехов, глава ОВА Олег Синегубов, председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский

Детали: Погибшая женщина была сотрудницей "Укрзализныци". Среди работников компании - четверо раненых, одного из них оперируют медики.

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Дословно из сообщения Перцовского: "Очередной подлый удар по Харькову унес жизнь нашей сотрудницы, 4 железнодорожника ранены. Рядом с ними в больнице находятся наши люди, чтобы обеспечить максимальную поддержку и помощь. Удар пришёлся рядом с производственными помещениями и депо Малой Южной - нашей детской железной дороги Харькова. По соображениям безопасности мы не открываем её - отменили открытие, поэтому учеников или посетителей на месте не было, и они в безопасности! Страшно представить, что было бы в противном случае".

 
 

По данным Синегубова, около 17:35 РФ нанесла удары четырьмя управляемыми авиабомбами по Шевченковскому и Киевскому районам Харькова.

 

Одно из попаданий - по Детской железной дороге. В результате обстрела повреждены 2 здания Детской железной дороги и 4 вагона, 2 частных дома и хозяйственная постройка.

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Предистория:

  • В ночь на 7 июня российские войска нанесли массированный удар по Харькову с применением дронов-камикадзе, управляемых авиабомб и ракет. В результате обстрела погибли трое человек, ещё 17 получили ранения, среди них - двое детей.
  • По данным прокуратуры, в Харькове в результате ночного удара РФ по предприятию под завалами могут находиться как минимум шесть сотрудников. Связи с ними на данный момент нет.

Харьковобстрел
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