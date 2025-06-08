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В Киеве разобрали строительные конструкции на месте удара России – ГСЧС

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 8 июня 2025, 00:24
В Киеве разобрали строительные конструкции на месте удара России – ГСЧС
фото: ГСЧС

В Соломенском районе столицы спасатели разобрали строительные конструкции после массированной атаки РФ ночью 6 июня.

Источник: ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве

Детали: В вечернем сообщении 7 июня чрезвычайники отметили, что в "Соломенском районе Киева аварийно-восстановительные работы приостановлены".

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Дословно: "Проведен разбор конструкций здания. С начала работ вывезено 1920 тонн мусора и строительных конструкций".

 
фото:  ГСЧС
 
фото:  ГСЧС
 
фото:  ГСЧС

Детали: Также в ГУ ГСЧС Киева сообщили, что всего к ликвидации последствий вражеского обстрела привлекались 134 спасателя и 50 единиц техники.

Дальнейшие работы возобновятся в воскресенье, – добавили в сообщении.

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Напомним: В ночь на 6 июня столица Украины подверглась очередной комбинированной атаке со стороны России. В результате падения обломков и попаданий повреждены объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома, автомобили, а также пути метрополитена. Четыре человека погибли, 20 получили ранения.

Киевроссийско-украинская войнаГСЧС
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