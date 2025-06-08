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Трамп пригрозил Маску "очень серьезными последствиями" в случае финансирования демократов

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 8 июня 2025, 02:28
Трамп пригрозил Маску очень серьезными последствиями в случае финансирования демократов
Дональд Трамп, Илон Маск, фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп пригрозил миллиардеру Илону Маску "очень серьезными последствиями", если тот будет финансировать кандидатов от Демократической партии.

Источник: Трамп в интервью NBC News, цитируют CNN и "Укринформ"

Прямая речь Трампа: "Если он (Маск – ред.) это сделает – ему придется за это отвечать".

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Детали: Трамп добавил, что Маск столкнется "с очень серьезными последствиями, если он это сделает".

Также президент США отметил, что считает отношения с Маском разорванными и не намерен их восстанавливать.

По словам президента США, конфликт между ним и Маском только сплотил республиканцев: "Республиканская партия еще никогда не была настолько единой. Никогда. На самом деле она более единая, чем была три дня назад".

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Трамп также обвинил Маска в неуважении к президентской должности.

Прямая речь Трампа: "Я считаю это очень плохой вещью, потому что он ведет себя очень пренебрежительно. Нельзя пренебрегать должностью президента", — отметил глава Белого дома.

Детали: Кроме того, он опроверг, что критика со стороны Маска ставит под угрозу принятие бюджета.

По мнению Трампа, документ под названием "Один большой, прекрасный закон" будет принят в Сенате до 4 июля.

Трамп добавил, что конфликт с Маском привлек дополнительное внимание к бюджетной инициативе, которую он продвигает.

"Думаю, что на самом деле Илон подчеркнул сильные стороны законопроекта, потому что люди, которые раньше не уделяли ему особого внимания, начали обращать на него внимание и увидели, насколько он хорош", – пояснил глава Белого дома.

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Что предшествовало:

  • Публичный спор между президентом США и американским миллиардером разгорелся ранее в четверг, когда Трамп заявил, что победил бы на президентских выборах без помощи Маска.

  • Перед этим стало непублично известно, что Трамп недоволен критикой своего бюджетного законопроекта со стороны Маска.

  • В споре, разгоревшемся 5 июня между Трампом и Маском, последний сказал, что имя американского лидера есть в "файлах Эпштейна". Эпштейна обвиняли в педофилии и организации проституции.

ТрампМаскСША
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