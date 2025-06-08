Буданов: Обмен телами погибших запланирован на следующую неделю
Обмен телами погибших между Украиной и Россией, о котором была достигнута договорённость в ходе переговоров в Стамбуле, запланирован на следующую неделю.
Источник: заявление начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова
Дословно: "Начало репатриационных мероприятий по результатам переговоров в Стамбуле запланировано на следующую неделю, о чём уполномоченные лица были проинформированы ещё во вторник".
Детали: По словам Буданова, Украина придерживается согласованных условий, несмотря на информационное давление и попытки навязать односторонние решения.
Он также назвал особенно циничными спекуляции российских пропагандистов на теме человеческого горя, к которому они сами же и причастны.
Ранее представитель российской переговорной группы, генерал-лейтенант Александр Зорин, заявлял, что передача тел, вероятно, состоится на следующей неделе, и Россия ожидает официального уведомления от Украины.
Что предшествовало этому:
- 7 июня Россия заявила о срыве обмена пленными якобы по вине Украины. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными опроверг эти заявления.
- Впоследствии россияне опубликовали видео с рефрижераторами и заявили, что якобы доставили первую партию тел погибших украинцев для обмена. Заместитель главы Координационного штаба Андрей Юсов в комментарии "Украинской правде" сообщил, что обнародованное врагом видео снято на территории России, а не на месте и не в районе обмена.