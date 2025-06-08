Зеленский: США передали на Ближний Восток 20 тысяч ракет, которые планировались для Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что США перебросили на Ближний Восток 20 тысяч ракет, которые ранее планировали использовать в Украине для борьбы с "Шахедами".

Источник: Зеленский в интервью ABC News, полное видео которого обнародовала пресс-служба президента

Прямая речь: "Мы имеем большие проблемы с "Шахедами", мы боремся с этим и, конечно, найдем инструменты, чтобы их уничтожать. Но мы нашли кое-что и решили – кажется, это было при предыдущей администрации, это был министр обороны Остин. Мы с ним определились с одним проектом, мы рассчитывали на этот проект.

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20 тысяч ракет для борьбы с "Шахедами". Это было недорого, но это особая технология. Мы рассчитывали на эти 20 тысяч ракет. Сегодня утром мой министр обороны сказал мне, что Соединенные Штаты перебросили их на Ближний Восток".

Что предшествовало: 5 июня издание The Wall Street Journal сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа решила перенаправить американским войскам специальные подрывники для ракет, которые Украина использует для сбивания российских беспилотников, и которые являются ключевой технологией противодействия вражеским дронам.

В публикации говорилось, что на прошлой неделе Пентагон непублично сообщил Конгрессу о том, что эти подрывники теперь передаются подразделениям ВВС США на Ближнем Востоке.