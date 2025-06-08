Зеленский: Мы очень близки к моменту, когда можно заставить РФ закончить войну

Президент Владимир Зеленский убежден, что Украина и союзники подошли очень близко к моменту, когда можно заставить Россию закончить или хотя бы остановить войну, но для этого США должны ввести жесткие санкции против РФ.

Источник: Зеленский в интервью ABC News, полное видео которого обнародовала пресс-служба президента

Прямая речь: "Честно говоря, мы подошли очень близко к моменту, когда можно заставить Россию закончить войну, по крайней мере остановить. Мы это чувствуем.

Реклама:

Наша операция "Паутина"... хоть они (россияне – ред.) и бесятся, они все понимают – что если будут такие кейсы с 20 тысячами ракет (которые США планировали для Украины, но передали на Ближний Восток – ред.) и т.д., то мы будем рассчитывать на свои силы... мы не хотим продолжения войны, но если выход только такой, мы будем бороться за себя.

Мы подошли очень близко. Нам нужна сильная помощь от Соединенных Штатов, США нужно единство с Европой, и все-таки давить на Путина. Он не хочет закончить войну, но он может закончить войну из-за давления партнеров. На мой взгляд, это дает шанс. И это точно не пессимистично звучит, я говорю о реальности".

Детали: На вопрос, хочет ли Трамп ввести санкции против РФ, Зеленский сказал: "Он лидер Соединенных Штатов Америки, он должен это сделать. Я надеюсь, мы очень верим, что США – лидеры цивилизованного мира".

РЕКЛАМА:

Журналистка напомнила, что Трамп недавно намекнул даже на возможность ввести санкции против Украины.

"Против Украины уже много всего было от русских. Точно не хочется от США", – ответил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина поддерживает все предложенные США инициативы о прекращении огня, об окончании войны, о любых форматах переговоров.

"Здесь не надо искать баланс между нами и русскими. Русские этого не хотят. Иногда альтернативы нет. Здесь только русские не хотят закончить войну. Здесь все равно, кто хочет санкции наложить на русских, здесь Америка должна наложить санкции. Здесь нет альтернативы ни в первом вопросе, ни во втором", – сказал президент.

Зеленский выразил убеждение, что "весь потенциал, все инструменты давления (на Путина – ред.) у президента Соединенных Штатов есть – начиная от санкций, экономических блокировок, пакетов вооружения, объединения вокруг себя других европейских лидеров, которые хотят этого".

"Они (европейские лидеры – ред.) смотрят на президента Трампа как на лидера мира, мира свободного и демократического, и говорят: "Пожалуйста, будь лидером. Ты и есть лидер. Останови Путина, а мы будем тебе помогать, потому что Европа не такая сильная, как Америка". Европе еще предстоит стать очень сильной. Но сегодня идет борьба. Президент Трамп может все это сделать, я считаю", – заявил президент.