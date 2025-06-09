Изготавливает спецантенны для "Шахедов": Генштаб подтвердил удары по российскому заводу
Силы беспилотных систем ВСУ вместе с другими составляющими Сил обороны поразили российское АО "ЗНИИР-Прогресс" ночью 9 июня. Это предприятие изготавливает детали для "Шахедов" и расположено более чем в тысяче км от границы с Украиной.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Дословно ГШ: "Поражен объект ВПК, где изготавливали антенны для "Шахедов". Подтверждено поражение объекта по меньшей мере двумя БпЛА и дальнейший масштабный пожар. Результаты поражения уточняются".
Детали: Отмечается, что атака состоялась в рамках "снижения способности противника по изготовлению средств воздушного нападения".
В Генштабе уточнили, что АО "ЗНИИР-Прогресс" является объектом военно-промышленного комплекса РФ, который производит навигационное оборудование.
Среди прочего это предприятие обеспечивает производство адаптивных антенн "Комета", которые используются в частности в ударных БпЛА типа "Шахед", унифицированных модулях планирования и коррекции (УМПК) для управляемых авиабомб (УАБ) и другом высокоточном вооружении.
"Удары по объектам, которые обеспечивают вооруженную агрессию Российской Федерации, будут продолжаться до полного ее прекращения", – заверили в Генштабе.
Предыстория:
- В ночь на 9 июня в четырех российских аэропортах власти вводили временные ограничения на полеты, в городе Чебоксары Чувашской республики прогремели взрывы.
- Позже стало известно, что в Чебоксарах в результате дроновой атаки произошел пожар на АО "ВНИИР-Прогресс", которое производит для российской армии приемники "Комета", защищающие дроны ВС РФ от украинских средств РЭБ. Завод приостановил работу.