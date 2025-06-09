Массированная атака РФ 9 июня: ПВО обезвредила 479 дронов и ракет, в том числе 4 "Кинжала"

В ночь на 9 июня Россия выпустила 499 дронов и ракет по Украине, ПВО обезвредила 479 вражеских целей.

Источник: Воздушные силы в соцсетях, начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона

Детали: С 20.00 8 июня противник атаковал:

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- 479 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Шаталово, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ;

- 4 аэробаллистическими ракетами Х-47 М2 "Кинжал" из Тамбовской обл;

- 10 крылатыми ракетами Х-101 из Саратовской обл;

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- 3 крылатыми ракетами Х-22 из воздушного пространства над акваторией Черного моря;

- 2 противорадиолокационными ракетами Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря;

- 1 крылатой ракетой Х-35 с ВОТ АР Крым.

Спикер ВС ВСУ полковник Юрий Игнат в телеэфире отметил, что основной удар врага этой ночью был направлен на один из украинских оперативных аэродромов.

По предварительным данным, по состоянию на 10.30 противовоздушная оборона обезвредила 479 средств воздушного нападения противника, 292 сбиты огневыми средствами, 187- локационно потеряны:

- 277 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами, 183 - локационно потеряны/подавлены РЭБ;

- 10 крылатых ракет Х-101;

- 4 аэробаллистические ракеты Х-47 М2 "Кинжал";

- 2 крылатые ракеты Х-22 - не достигли целей (локационно потеряны);

- 2 противорадиолокационные ракеты Х-31П;

- 1 крылатая ракета Х-35.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 10 локациях, падение сбитых (обломки) в 17 локациях.

Что предшествовало: В ночь на 9 июня и утром Ровенская область подверглась мощному удару врага дронами и ракетами. В области работала ПВО. Последствий для гражданской инфраструктуры нет, сообщили утром местные власти.

В 2020 году Воздушные силы сообщали, что под Дубно восстанавливают военный аэродром оперативного назначения.