Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украина также расследует убийство Портнова – ответ ОГП на запрос  

Ирина БалачукПонедельник, 9 июня 2025, 11:48
Украина также расследует убийство Портнова – ответ ОГП на запрос  
Андрей Портнов. Фото из его Telegram

Национальная полиция Украины открыла производство по факту убийства в испанском Мадриде теневого куратора судов и приближенного к беглому экс-президенту юриста Андрея Портнова, процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет Офис генпрокурора.

Источник: ответ ОГП на запрос "Украинской правды"

Дословно из ответа: "Сообщаем, что Главным следственным управлением Национальной полиции Украины… внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по факту умышленного убийства Андрея Портнова по п. п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины.

Реклама:

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Главным следственным управлением Национальной полиции Украины, процессуальное руководство – группой прокуроров Офиса генерального прокурора".

Детали: В ОГП отметили, что по состоянию на начало июня досудебное расследование продолжается. 

 
ОТВЕТ ОГП НА ЗАПРОС

На другие вопросы УП, которые касались коммуникации с испанским следствием, приоритетных версий совершения преступления и т.д., в Офисе генпрокурора не ответили, отметив, что такая информация является тайной досудебного расследования.

РЕКЛАМА:

"Разглашение информации о личности, фактических обстоятельствах возможных уголовных правонарушений, которые проверяются в ходе досудебного расследования..., процессуальных действий в них, может нанести существенный вред дальнейшему досудебному расследованию путем разглашения тайны досудебного расследования, что угрожает интересам государства в виде обеспечения правосудия и поддержания правопорядка,

повлечь существенный вред репутации и правам лиц, которые не давали согласия на разглашение данных о себе и права которых ограничиваются в связи с привлечением к уголовной ответственности, а следовательно вред от обнародования такой информации преобладает над общественным интересом в ее получении", – сообщили в ОПГ, напомнив, что СМИ, согласно закону, могут обжаловать такой ответ в суде.

Предыстория: 

Читайте также: "Без суда и следствия". Чем Андрей Портнов занимался накануне убийства?

ПортновОфис генпрокурора
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Орбан считает россиян слабыми для нападения на НАТО: "Не могут даже победить Украину"
СМИ узнали, что Рютте объявит о необходимости увеличить ПВО НАТО на 400%
перация "Паутина" стала примером "креативности", которой стоит поучиться – считают в НАТО
Изготавливает спецантенны для "Шахедов": Генштаб подтвердил удары по российскому заводу
видеоИзраильские военные захватили судно, на котором Грета Тунберг направлялась в Газу
В Лос-Анджелесе Нацгвардия развернула войска: губернатор обратился к министру обороны
Все новости...
Портнов
Семья Портнова разжилась 6 квартирами в Дубае за почти 2 млн долларов – СМИ
"Личный проект": Портнов координировал "угольное дело" Порошенко – источники
Портнов накануне убийства встречался с Татаровым и Сухачевым – источники
Последние новости
13:40
Орбан убеждает, что Украине "не светит" вступление в ЕС, потому что ее "нельзя" брать в НАТО
13:34
САП требует взыскать 8,4 млн грн у экс-начальницы налоговой
13:30
ФотоВ Сумской области майор ВСУ "заработал" более 2,4 млн грн на фиктивных боевых командировках
13:26
Француз Ожье выиграл Ралли Сардинии и приблизился к Эвансу в зачете чемпионата мира WRC
13:15
Миллиард на учебники для 8 класса: самый дорогой стоит 3 900 гривен
13:15
Орбан считает россиян слабыми для нападения на НАТО: "Не могут даже победить Украину"
13:08
Как звучит Южный океан: полярники показали его разное "настроение"
12:59
В Украине ожидаются дожди и грозы
12:35
В Украине построят предприятия по переработке зерна: какие выбирают регионы
12:32
Июнь бьет температурные рекорды в Киеве: 5 за три дня
Все новости...
Реклама:
Реклама: