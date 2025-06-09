Украина также расследует убийство Портнова – ответ ОГП на запрос  

Национальная полиция Украины открыла производство по факту убийства в испанском Мадриде теневого куратора судов и приближенного к беглому экс-президенту юриста Андрея Портнова, процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет Офис генпрокурора.

Источник: ответ ОГП на запрос "Украинской правды"

Дословно из ответа: "Сообщаем, что Главным следственным управлением Национальной полиции Украины… внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по факту умышленного убийства Андрея Портнова по п. п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины.

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Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Главным следственным управлением Национальной полиции Украины, процессуальное руководство – группой прокуроров Офиса генерального прокурора".

Детали: В ОГП отметили, что по состоянию на начало июня досудебное расследование продолжается.

ОТВЕТ ОГП НА ЗАПРОС

На другие вопросы УП, которые касались коммуникации с испанским следствием, приоритетных версий совершения преступления и т.д., в Офисе генпрокурора не ответили, отметив, что такая информация является тайной досудебного расследования.

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"Разглашение информации о личности, фактических обстоятельствах возможных уголовных правонарушений, которые проверяются в ходе досудебного расследования..., процессуальных действий в них, может нанести существенный вред дальнейшему досудебному расследованию путем разглашения тайны досудебного расследования, что угрожает интересам государства в виде обеспечения правосудия и поддержания правопорядка,

повлечь существенный вред репутации и правам лиц, которые не давали согласия на разглашение данных о себе и права которых ограничиваются в связи с привлечением к уголовной ответственности, а следовательно вред от обнародования такой информации преобладает над общественным интересом в ее получении", – сообщили в ОПГ, напомнив, что СМИ, согласно закону, могут обжаловать такой ответ в суде.

Предыстория:

Портнова застрелили утром 21 мая возле американской школы в испанском Мадриде.

Позже стало известно, что за несколько дней до убийства в Мадриде теневой куратор судов и приближенный к беглому экс-президенту юрист Андрей Портнов побывал в Украине, где встречался с заместителем руководителя Офиса президента Олегом Татаровым и директором ГБР Алексеем Сухачевым.

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