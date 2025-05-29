Портнов накануне убийства встречался с Татаровым и Сухачевым – источники

За несколько дней до убийства в Мадриде теневой куратор судов и приближенный к беглому экс-президенту юрист Андрей Портнов побывал в Украине, где встречался с заместителем руководителя Офиса президента Олегом Татаровым и директором ГБР Алексеем Сухачевым.

Источник: статья "Украинской правды" "Без суда и следствия". Чем Андрей Портнов занимался накануне убийства?

Детали: Информацию о пребывании Портнова в Украине 17-18 мая подтвердили УП четыре независимых источника.

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По словам собеседников издания, теневой куратор судов в эти дни встречался с топ-чиновниками.

Дословно из статьи: "Во время этого визита Портнов встречался с топовыми чиновниками, ответственными за работу правоохранительных органов, в частности с заместителем руководителя Офиса президента Олегом Татаровым и директором ГБР Алексеем Сухачевым".

При этом все собеседники издания заявили, что не знают, какие темы обсуждались на этих встречах.

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Справка: Портнов был заместителем главы Администрации президента при правлении Виктора Януковича в 2010-2014 годах. Он отрицал преступления, совершенные бойцами спецназа против участников Революции достоинства зимой 2013-2014 годов, и бежал из Украины. Он вернулся в 2019 году накануне инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.

Портнова также считали влиятельным "теневым" куратором украинских судов.

В 2018 году в отношении Портнова открывали уголовное производство по статье "государственная измена". Однако в 2019 году Портнов в своем Telegram-канале заявил, что СБУ закрыла уголовное дело против него по обвинению в государственной измене, он также опубликовал соответствующие документы.

В 2019 году журналисты-расследователи обнародовали пленки записей разговоров из кабинета печально известного судьи Павла Вовка. Из разговоров на пленках журналисты реконструировали, что Портнов совместно с Волком и тогдашним главой Офиса президента Андреем Богданом незаконно повлияли на увольнение главы Конституционного Суда Станислава Шевчука.

В апреле 2020 года в начале каденции Ирины Венедиктовой в должности Генерального прокурора Портнов шантажировал ее, что у него есть компромат о ее противозаконной деятельности.

В 2020 году в то время временно исполняющий обязанности директора Государственного бюро расследований Александр Соколов признал, что в правоохранительных органах есть "группы влияния", которые рассказывали тайну следствия и важные детали расследований бывшим чиновникам, в частности, Портнову.

В декабре 2021 года правительство США применило санкции против бывшего заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова и его благотворительного фонда.

Портнову был 51 год.

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