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Портнова застрелили в Мадриде

Ирина БалачукСреда, 21 мая 2025, 12:29
Портнова застрелили в Мадриде
Андрей Портнов. Фото из его Telegram

Украинского экс-политика Андрея Портнова застрелили 21 мая утром возле американской школы в испанском Мадриде, сообщает Reuters и источники "Украинской правды".

Источник: Reuters, источники УП, ABC.es и El Mundo

Дословно агентство: "Неизвестный стрелок или стрелки застрелили бывшего украинского политика Андрея Портнова в среду утром у ворот американской школы в богатом районе Мадрида Посуэло, сообщил источник, близкий к расследованию".

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Детали: Полиция получила звонок о стрельбе в 9:15 утра по местному времени. Правоохранители не называют имя жертвы.

По данным радиостанции Cadena SER, мужчина вел своих детей в школу, когда его застрелили.

Информацию о смерти Портнова также подтвердил "Украинской правде" высокопоставленный источник.

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"Портнов погиб. Расстреляли час назад в Мадриде", – сказал собеседник издания, других деталей он не предоставил.

Также эту информацию УП подтвердили в окружении Портнова.

ABC со ссылкой на очевидцев пишет, что киллер, вероятно, убежал пешком в направлении Каса-де-Кампо. Он был одет в синий спортивный костюм и имел поясную сумку. В настоящее время его разыскивают. Также отмечается, что, возможно, киллер имел одного или двух сообщников, которые его прикрывали. В частности, очевидцы рассказали о каких-то парнях на мотоцикле.

Также указывается, что экстренные службы, прибывшие на место происшествия, смогли лишь констатировать смерть из-за серьезных ранений, вызванных по меньшей мере пятью огнестрельными выстрелами в голову и спину.

Источники ABC добавили, что Портнов жил неподалеку и перед нападением отвел своих двух дочерей в школу.

El Mundo также пишет о пяти выстрелах, последний из которых был в голову.

Отмечается, что полиция разыскивает "высокого худощавого мужчину", который, по словам источников El Mundo в следственных органах, убежал в направлении Каса-де-Кампо после того, как застрелил мужчину. В этом районе развернули масштабную поисковую операцию. 

По данным источников издания, в Портнова стреляли сзади. Одна пуля попала в шею, а после того, как он упал лицом вниз, его добили выстрелом в голову.

Правоохранители сейчас рассматривают две версии: сведение счетов в рамках организованной преступности или политически мотивированное убийство.

Для справки: Портнов был заместителем главы Администрации президента при правлении Виктора Януковича в 2010-2014 годах. Он отрицал преступления, совершенные бойцами спецназа против участников Революции достоинства зимой 2013-2014 годов, и бежал из Украины. Он вернулся в 2019 году накануне инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.

Портнова также считали влиятельным "теневым" куратором украинских судов. 

В 2018 году в отношении Портнова открывали уголовное производство по статье "государственная измена". Однако в 2019 году Портнов в своем Telegram-канале заявил, что СБУ закрыла уголовное дело против него по обвинению в государственной измене, он также опубликовал соответствующие документы.

В 2019 году журналисты-расследователи обнародовали пленки записей разговоров из кабинета печально известного судьи Павла Вовка. Из разговоров на пленках журналисты реконструировали, что Портнов совместно с Волком и тогдашним главой Офиса президента Андреем Богданом незаконно повлияли на увольнение главы Конституционного Суда Станислава Шевчука.

В апреле 2020 года в начале каденции Ирины Венедиктовой в должности Генерального прокурора Портнов шантажировал ее, что у него есть компромат о ее противозаконной деятельности.

В 2020 году в то время временно исполняющий обязанности директора Государственного бюро расследований Александр Соколов признал, что в правоохранительных органах есть "группы влияния", которые рассказывали тайну следствия и важные детали расследований бывшим чиновникам, в частности, Портнову.

В декабре 2021 года правительство США применило санкции против бывшего заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова и его благотворительного фонда.

Портнову был 51 год.

Портнов
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