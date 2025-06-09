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Появилось видео, как Украина вернула первую группу бойцов в возрасте до 25 лет

Валентина РоманенкоПонедельник, 9 июня 2025, 18:05
Появилось видео, как Украина вернула первую группу бойцов в возрасте до 25 лет
фото Коордштаба

В рамках первого этапа 66-го обмена военнопленными в Украину из России вернулась первая группа освобожденных военнослужащих в возрасте до 25 лет.

Источник: видео Координационного штаба, видео СБУ, замглавы Коордштаба Андрей Юсов в эфире национального телемарафона

Прямая речь Юсова: "Большая часть сегодняшних освобожденных была в плену три года. Часть (освобожденных) - из самых сложных направлений, в том числе из Мариуполя. Представители различных подразделений. Поскольку длительный срок пребывания в плену, конечно, и их состояние разное, всем оказывается необходимая помощь.

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И уже сейчас продолжается работа над продолжение других этапов этого большого обмена. Ближайшие дни будут чрезвычайно напряженными, но результативными".

Детали: Как сообщалось, среди освобожденных 7 июня - представители Военно-морских сил, Сухопутных войск, Сил ТрО, Воздушных сил, Десантно-штурмовых войск, Пограничной службы, Нацгвардии и Государственной специальной службы транспорта. Все освобожденные - представители рядового и сержантского состава.

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Это лишь первая часть масштабного обмена, который будет продолжаться в рамках достигнутых в Стамбуле договоренностей. Они касаются обмена в формате "всех на всех" военнопленных в возрасте до 25 лет, тяжелораненых и тяжелобольных пленников.

 
ФОТО МАРКИЯНА ЛИСЕЙКО. ГПСУ

Также продолжается работа над репатриацией тел погибших при защите Родины украинских военных.

Координационный штаб отмечает, что из соображений безопасности операции окончательные цифры освобожденных будут обнародованы после завершения обменного процесса.

пленныеобмен
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