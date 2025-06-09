Стартовал большой обмен, о котором договаривались в Стамбуле

В понедельник 9 июня начался новый обмен с Россией, который будет проходить в несколько этапов, окончательные цифры по освобожденным украинцам обещают обнародовать позже из соображений безопасности.

Источник: президент Владимир Зеленский в Telegram, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Прямая речь Зеленского: "Украинцы возвращаются домой из российского плена. Сегодня начался обмен, который продлится в несколько этапов еще в ближайшие дни...

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Процесс довольно сложный, много чувствительных деталей, переговоры продолжаются фактически ежедневно.

Рассчитываем, что будут полностью реализованы договоренности по гуманитарным вопросам, достигнутые в рамках встречи в Стамбуле. Делаем максимум, чтобы вернуть всех. Работаем для этого на всех уровнях".

фото Коордштаба

Детали: Координационный штаб отмечает, что из соображений безопасности операции окончательные цифры освобожденных будут обнародованы после завершения обменного процесса.

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Сейчас домой возвращается первая группа освобожденных военнослужащих в возрасте до 25 лет.

Среди освобожденных - представители Военно-морских Сил, Сухопутных войск, Сил ТрО, Воздушных сил, Десантно-штурмовых войск, Пограничной службы, Нацгвардии и Государственной специальной службы транспорта. Все освобожденные - представители рядового и сержантского состава.

фото гпсу

фото Коордштаба

Среди освобожденных защитников есть защитники Мариуполя, которые провели в неволе более 3 лет.

Это лишь первая часть масштабного обмена, который будет продолжаться в рамках достигнутых договоренностей.

Этот обмен касается отдельных категорий военнопленных, в частности в возрасте до 25 лет, тяжелораненых и тяжелобольных пленников.

Также продолжается работа над репатриацией тел погибших при защите Родины украинских военных.

В Коордштабе уверяют, что возвращенные защитники будут обеспечены всем необходимым. Им восстановят документы, выплатят надлежащее денежное обеспечение за все время в неволе, единовременное пособие. Также они пройдут курс медицинской реабилитации.

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