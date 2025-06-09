Стартовал большой обмен, о котором договаривались в Стамбуле
В понедельник 9 июня начался новый обмен с Россией, который будет проходить в несколько этапов, окончательные цифры по освобожденным украинцам обещают обнародовать позже из соображений безопасности.
Источник: президент Владимир Зеленский в Telegram, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
Прямая речь Зеленского: "Украинцы возвращаются домой из российского плена. Сегодня начался обмен, который продлится в несколько этапов еще в ближайшие дни...
Процесс довольно сложный, много чувствительных деталей, переговоры продолжаются фактически ежедневно.
Рассчитываем, что будут полностью реализованы договоренности по гуманитарным вопросам, достигнутые в рамках встречи в Стамбуле. Делаем максимум, чтобы вернуть всех. Работаем для этого на всех уровнях".
Детали: Координационный штаб отмечает, что из соображений безопасности операции окончательные цифры освобожденных будут обнародованы после завершения обменного процесса.
Сейчас домой возвращается первая группа освобожденных военнослужащих в возрасте до 25 лет.
Среди освобожденных - представители Военно-морских Сил, Сухопутных войск, Сил ТрО, Воздушных сил, Десантно-штурмовых войск, Пограничной службы, Нацгвардии и Государственной специальной службы транспорта. Все освобожденные - представители рядового и сержантского состава.
Среди освобожденных защитников есть защитники Мариуполя, которые провели в неволе более 3 лет.
Это лишь первая часть масштабного обмена, который будет продолжаться в рамках достигнутых договоренностей.
Этот обмен касается отдельных категорий военнопленных, в частности в возрасте до 25 лет, тяжелораненых и тяжелобольных пленников.
Также продолжается работа над репатриацией тел погибших при защите Родины украинских военных.
В Коордштабе уверяют, что возвращенные защитники будут обеспечены всем необходимым. Им восстановят документы, выплатят надлежащее денежное обеспечение за все время в неволе, единовременное пособие. Также они пройдут курс медицинской реабилитации.
Предыстория:
- На переговорах в Стамбуле 2 июня Украина и РФ договорились о возвращении "6000 на 6000" тел погибших солдат. Украинская и российская делегации договорились также об обмене "всех на всех" тяжелораненых и молодых военнослужащих в возрасте от 18 до 25 лет.
- Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из 6000 тел военных, которые РФ хочет передать Украине только 15% опознанных.
- 6 июня Россия распространила фейк о якобы начале репатриационных мероприятий, а затем заявила якобы "Украина отказалась забирать тела своих граждан", Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными подчеркнул, что государство-агрессор спекулирует на чувствительной теме и заверил, что подготовка к обмену продолжается.