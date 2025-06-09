Глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский заявил, что если бы Украина согласилась на условия РФ в 2022 году, его условия были мягче.

Источник: Мединский в интервью RT, цитируют российские СМИ

Детали: Мединский заявил, что якобы, если бы Украина была готова и "если бы она сама принимала за себя решение", то мирный договор могли подписать еще 28 февраля 2022 года и у него были бы "мягкие" условия, чем в 2025 году.

Реклама:

Ведь, как утверждает псевдоисторик Мединский, "все, что они хотели – это отказ Украины от вступления в НАТО и размещения иностранных военных баз на своей территории".

А также речь шла о якобы равных правах в Украине для русского языка и УПЦ МП и о признании Крыма российским, ведь там, согласно фантазиям Мединского "был наиболее демократично проведенный референдум, который можно себе представить".

Он рассказал, что после того, как российская делегация в 2022 году представила проект договора, президент Украины Владимир Зеленский "молчал две недели" и встречался в это время с представителями Великобритании и США.

РЕКЛАМА:

После этого россиянам сказали: "Наши иностранные партнеры против заключения договора". Который мы уже согласовали, – утверждает Мединский.

Что предшествовало: