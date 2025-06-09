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Мединский заявил, что условия РФ на переговорах в 2022 году были "мягче"

Татьяна ОлейникПонедельник, 9 июня 2025, 19:48
Мединский заявил, что условия РФ на переговорах в 2022 году были мягче
Мединский. Фото - тасс

Глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский заявил, что если бы Украина согласилась на условия РФ в 2022 году, его условия были мягче.

Источник: Мединский в интервью RT, цитируют российские СМИ

Детали: Мединский заявил, что якобы, если бы Украина была готова и "если бы она сама принимала за себя решение", то мирный договор могли подписать еще 28 февраля 2022 года и у него были бы "мягкие" условия, чем в 2025 году.

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Ведь, как утверждает псевдоисторик Мединский, "все, что они хотели – это отказ Украины от вступления в НАТО и размещения иностранных военных баз на своей территории".

А также речь шла о якобы равных правах в Украине для русского языка и УПЦ МП и о признании Крыма российским, ведь там, согласно фантазиям Мединского "был наиболее демократично проведенный референдум, который можно себе представить".

Он рассказал, что после того, как российская делегация в 2022 году представила проект договора, президент Украины Владимир Зеленский "молчал две недели" и встречался в это время с представителями Великобритании и США.

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После этого россиянам сказали: "Наши иностранные партнеры против заключения договора". Который мы уже согласовали, – утверждает Мединский.

Что предшествовало:

  • Российские государственные информационные агентства после второго раунда переговоров 2 июня опубликовали текст российского "меморандума об урегулировании" с предложениями о прекращении огня.
  • В частности Россия требует вывода украинских войск из Запорожской, Донецкой, Луганской и Херсонской областей.
  • Также речь идет о нейтралитете Украины, запрете на размещение на территории Украины иностранных формирований и отказе от ядерного оружия.
  • The New York Times со ссылкой на источники и проекты соглашения писали, что в апреле 2022 года Россия фактически сорвала мирные переговоры с Украиной, внеся в проект договора пункт о том, что она будет иметь право вето при принятии ответа международного сообщества в случае повторного нападения на Украину.

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