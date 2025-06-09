Мединский заявил, что условия РФ на переговорах в 2022 году были "мягче"
Глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский заявил, что если бы Украина согласилась на условия РФ в 2022 году, его условия были мягче.
Источник: Мединский в интервью RT, цитируют российские СМИ
Детали: Мединский заявил, что якобы, если бы Украина была готова и "если бы она сама принимала за себя решение", то мирный договор могли подписать еще 28 февраля 2022 года и у него были бы "мягкие" условия, чем в 2025 году.
Ведь, как утверждает псевдоисторик Мединский, "все, что они хотели – это отказ Украины от вступления в НАТО и размещения иностранных военных баз на своей территории".
А также речь шла о якобы равных правах в Украине для русского языка и УПЦ МП и о признании Крыма российским, ведь там, согласно фантазиям Мединского "был наиболее демократично проведенный референдум, который можно себе представить".
Он рассказал, что после того, как российская делегация в 2022 году представила проект договора, президент Украины Владимир Зеленский "молчал две недели" и встречался в это время с представителями Великобритании и США.
После этого россиянам сказали: "Наши иностранные партнеры против заключения договора". Который мы уже согласовали, – утверждает Мединский.
Что предшествовало:
- Российские государственные информационные агентства после второго раунда переговоров 2 июня опубликовали текст российского "меморандума об урегулировании" с предложениями о прекращении огня.
- В частности Россия требует вывода украинских войск из Запорожской, Донецкой, Луганской и Херсонской областей.
- Также речь идет о нейтралитете Украины, запрете на размещение на территории Украины иностранных формирований и отказе от ядерного оружия.
- The New York Times со ссылкой на источники и проекты соглашения писали, что в апреле 2022 года Россия фактически сорвала мирные переговоры с Украиной, внеся в проект договора пункт о том, что она будет иметь право вето при принятии ответа международного сообщества в случае повторного нападения на Украину.