Зеленский подтвердил гибель комбрига Захаревича из-за удара РФ по Гуляйполю

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что командир 110-й бригады Сергей Захаревич погиб из-за ракетного удара россиян по Гуляйполю в Днепропетровской области. Там погибли военные, более 30 человек ранены.

Источник: обращение Зеленского 1 июля

Прямая речь: "Сегодня весь день продолжался разбор завалов после удара по Гуляйполю. К сожалению, есть потери - и военные, и гражданские. Погиб командир 110-й отдельной механизированной бригады полковник Захаревич, другие ребята из бригады.

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Мои соболезнования всем родным и близким. Продолжается полное расследование обстоятельств этого удара - я жду доклада. Всем, кто был ранен, – а это был ракетный удар – всем оказывают необходимую помощь. Более 30 человек были ранены. Мы обязательно ответим россиянам на этот удар".

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