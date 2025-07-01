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Зеленский подтвердил гибель комбрига Захаревича из-за удара РФ по Гуляйполю

Татьяна ОлейникВторник, 1 июля 2025, 22:15
Зеленский подтвердил гибель комбрига Захаревича из-за удара РФ по Гуляйполю
фото последствий удара по Гуляйполю - Силы обороны юга

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что командир 110-й бригады Сергей Захаревич погиб из-за ракетного удара россиян по Гуляйполю в Днепропетровской области. Там погибли военные, более 30 человек ранены.

Источник: обращение Зеленского 1 июля

Прямая речь: "Сегодня весь день продолжался разбор завалов после удара по Гуляйполю. К сожалению, есть потери - и военные, и гражданские. Погиб командир 110-й отдельной механизированной бригады полковник Захаревич, другие ребята из бригады.

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Мои соболезнования всем родным и близким. Продолжается полное расследование обстоятельств этого удара - я жду доклада. Всем, кто был ранен, – а это был ракетный удар – всем оказывают необходимую помощь. Более 30 человек были ранены. Мы обязательно ответим россиянам на этот удар".

Что предшествовало:

  • Силы обороны юга сообщили, что утром 1 июля российские оккупанты ударили двумя баллистическими ракетами по Гуляйполю на Днепропетровщине. Отмечалось, что в результате удара есть раненые и погибшие.
  • Впоследствии стало известно, что погиб командир 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко полковник Сергей Захаревич.

Запорожьепотери в войне
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