Рубио: США попытаются убедить союзников поделиться системами Patriot для Украины

Госсекретарь Марко Рубио на пресс-конференции после встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым заявил, что США попытаются убедить союзников по НАТО передать Украине системы противовоздушной обороны Patriot, в которых Киев нуждается для отражения российских атак.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Рубио отметил, что украинцам нужно больше батарей Patriot, которые, по его словам, есть на вооружении у ряда европейских стран.

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Прямая речь Рубио: "Но никто не хочет их отдавать. Поэтому я надеюсь, что это изменится. Если Украина действительно является приоритетом, как об этом заявляют многие страны Европы, то они должны быть готовы поделиться батареями, которые сейчас им не нужны. Надеемся, что нам удастся убедить некоторых наших партнеров по НАТО предоставить Украине эти батареи Patriot".

Среди стран, которые могли бы поделиться с Украиной своими Patriot, Рубио назвал Испанию и Германию.

"Я не выделяю их, но просто говорю, что это две, о которых я знаю. Есть и другие батареи Patriot, и есть другие возможности. Страны, которые заказали батареи Patriot и вскоре должны получить их. Было бы замечательно, если бы одна из них согласилась отложить поставку и взамен прислать ее в Украину", – добавил он.

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По словам Рубио, в США ищут "креативные способы" предоставить Украине необходимые оборонные средства.

Предыстория:

Ранее сообщалось, что Германия ведет "интенсивные переговоры" с США по обеспечению Украины системами противовоздушной обороны Patriot.

Немецкий канцлер Фридрих Мерц также подтвердил готовность приобрести у США системы Patriot для Украины.

По данным портала Axios, президент США Дональд Трамп распорядился отправить Украине 10 ракет-перехватчиков для Patriot, а также давит на Германию, чтобы та продала одну из своих батарей Patriot Украине.

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