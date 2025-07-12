В Финляндии задержали бывшего "вагнеровца", который просил убежища

На территории Финляндии задержали бывшего наемника российской частной военной компании "Вагнер", который попросил убежища.

Источник: публикации Yle, сообщает "Европейская правда"

Детали: Финская пограничная служба ранее сообщала о мужчине, который 17 июня пересек границу вблизи города Китее в Северной Карелии. По информации Yle, подтвержденной несколькими источниками, мужчина – российский военный по имени Евгений.

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Мужчина пересек финскую границу в районе Вяливаара. Этот участок расположен в лесистой местности и не перегорожен пограничным забором.

По данным Yle, пограничники обнаружили мужчину благодаря срабатыванию датчиков и задержали его сразу после пересечения границы.

Он попросил в Финляндии международной защиты и сейчас находится в центре временного содержания.

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В то же время финский вещатель отмечает, что россиянин публиковал в соцсетях фотографии и видеозаписи, подтверждающие его участие в войне против Украины. На некоторых из этих материалов видна нашивка "Вагнера" на его форме.

В интервью российским пропагандистским каналам Евгений рассказывал о боях в Украине и утверждал, что добровольно вступил в войска РФ в 2022 году, прошел подготовку в составе "Вагнера" и участвовал в операциях в Бахмуте.

В одном из интервью Евгений рассказывает, как его подразделение уничтожило автомобиль с украинскими военными в Селидово.

С осени 2024 года он исчез из публичного поля, а уже в феврале 2025 года он опубликовал видео, в котором резко раскритиковал российское командование.

30 июня Евгений снова опубликовал в соцсети Вконтакте видео с критикой российского военного руководства. По данным Yle, на момент публикации этого видео мужчина уже находился в Финляндии.

Центральная криминальная полиция подтвердила Yle, что проводит предварительную проверку в отношении лица, прибывшего из России и, вероятно, служившего в рядах "Вагнера".

В ходе проверки полиция оценивает, есть ли основания для начала уголовного расследования.

На данный момент финские власти не подозревают Евгения в совершении военных преступлений.

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