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Харьков и область накрыла непогода: есть погибшая, среди пострадавших – ребенок

Катерина ТищенкоСуббота, 12 июля 2025, 22:40
Харьков и область накрыла непогода: есть погибшая, среди пострадавших – ребенок
последствия непогоды в Харькове, фото: Суспільне Харків

В Харьковской области из-за непогоды 12 июля погибла женщина, в Харькове пострадала 7-летняя девочка и еще три человека.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь: "В результате непогоды в с. Первомайское Змиевской общины на 56-летнюю женщину упало дерево. К сожалению, она погибла".

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Детали: В Харькове на 7-летнюю девочку упало дерево в Основянском районе города. Ребенка госпитализировали.

Кроме того, в частном доме в Салтовском районе из-за непогоды обрушилась крыша, пострадали три человека.

Синегубов отметил, что сильный ливень, град и шквальные порывы ветра привели к падению электроопор и повреждению крыш домов. В Харькове много поваленных деревьев.

ХарьковХарьковская областьстихийное бедствие
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