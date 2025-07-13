CBS News: Трамп может предоставить Украине новое финансирование

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность предоставления Украине нового финансирования. Речь может идти о как минимум нескольких миллиардах, об этом в США сообщили дипломатические источники.

Источник: несколько дипломатических источников CBS News

Дословно: "Источники отметили, что новое финансирование может быть направлено на то, чтобы послать сигнал России, которая в последние дни нанесла удары по Украине с помощью беспилотников и ракет".

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Детали: Источник возможного нового финансирования для Украины пока непонятен, но американские чиновники сообщили, что в распоряжении Трампа есть 3,85 млрд долларов, оставшиеся от президентских полномочий времен Джо Байдена, которые могут быть использованы для отправки американской военной техники в Украину.

Бывшие чиновники также сообщили журналистам, что Трамп имеет полномочия арестовать около 5 млрд долл. зарубежных российских активов и направить эти средства в Украину, хотя ни он, ни бывший президент Джо Байден не воспользовались этими полномочиями.

В пятницу в НАТО сообщили, что работают со странами-членами над "срочным" перемещением боеприпасов и средств ПВО американского производства в Украину, но отказалось объяснить, был ли создан какой-то новый механизм для этого.

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Согласно дипломатическим источникам днем ранее Трамп разговаривал с Генеральным секретарём НАТО Марком Рютте, чтобы обсудить с ним закупку европейскими партнерами оборудования американского производства.