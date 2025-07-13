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Россияне атаковали Полтавскую область: пострадал человек, повреждены дома

Катерина ТищенкоВоскресенье, 13 июля 2025, 23:08
Россияне атаковали Полтавскую область: пострадал человек, повреждены дома
иллюстрация Getty Images

В воскресенье вечером вражеские БпЛА атаковали Полтавскую область, повреждены три дома, травмирован человек.

Источник: глава Полтавской ОГА Владимир Когут в Telegram

Прямая речь: "Враг в очередной раз атаковал Полтавскую область БпЛА. Большинство средств поражения было сбито силами и средствами ПВО.

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В Полтавской общине повреждены три жилых дома. Травмирован один человек. Медики оказывают ему необходимую помощь".

Полтавская областьбеспилотники
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