Россияне атаковали Полтавскую область: пострадал человек, повреждены дома
Воскресенье, 13 июля 2025, 23:08
В воскресенье вечером вражеские БпЛА атаковали Полтавскую область, повреждены три дома, травмирован человек.
Источник: глава Полтавской ОГА Владимир Когут в Telegram
Прямая речь: "Враг в очередной раз атаковал Полтавскую область БпЛА. Большинство средств поражения было сбито силами и средствами ПВО.
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В Полтавской общине повреждены три жилых дома. Травмирован один человек. Медики оказывают ему необходимую помощь".