Россияне атаковали Полтавскую область: пострадал человек, повреждены дома

В воскресенье вечером вражеские БпЛА атаковали Полтавскую область, повреждены три дома, травмирован человек.

Источник: глава Полтавской ОГА Владимир Когут в Telegram

Прямая речь: "Враг в очередной раз атаковал Полтавскую область БпЛА. Большинство средств поражения было сбито силами и средствами ПВО.

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В Полтавской общине повреждены три жилых дома. Травмирован один человек. Медики оказывают ему необходимую помощь".