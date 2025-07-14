В Харькове вражеский дрон ударил по проезжей части

В Харькове российский беспилотник попал по проезжей части, по предварительным данным, без пострадавших.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов

Дословно: "Зафиксирован удар беспилотником по Харькову. Предварительно вражеский дрон "молния" – тип БПЛА уточняется – ударил по проезжей части в Немышлянском районе города.

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Детали: Городской голова сообщил, что в настоящее время информация о пострадавших не поступала.