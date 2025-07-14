На фронте 212 боев, почти половина из которых на 2 направлениях – Генштаб

За прошедшие сутки на 11 направлениях фронта произошло 212 боевых столкновений, более 100 штурмов защитники остановили на Покровском и Новопавловском направлении.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 15 атак россиян. Противник нанес 10 авиационных ударов, в общем сбросил 22 управляемые авиационные бомбы и совершил 340 обстрелов, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.

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За прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении произошло восемь боестолкновений в районах населенных пунктов Меловое, Строевка, Волчанск и Зеленое.

На Купянском направлении произошло семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Голубовки, Синьковки, Степной Новоселовки и Колесниковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 28 раз, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Грековка, Копанки, Редкодуб, Карповка, Колодязи, Зеленая Долина, Торское и в сторону Белогоровки.

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На Северском направлении наши защитники отбили пять штурмовых действий оккупационных войск в районах Серебрянки и Выемки.

На Краматорском направлении зафиксировано пять боестолкновений в районе Часового Яра и в сторону Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 14 атак в районах Торецка, Александро-Калинового, Яблоновки, Русиного Яра и в сторону Степановки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 74 наступательных действия агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Миролюбовка, Николаевка, Разино, Родинское, Новоторецкое, Луч, Возрождение, Шевченко, Удачное, Новосергиевка, Котляровка, Муравка, Зеленый Кут и Алексеевка.

На Новопавловском направлении наши защитники остановили 27 попыток прорвать оборонительные рубежи наших войск в районах населенных пунктов Запорожье, Новохатское, Мирное, Шевченко, Зеленое Поле, Ровнополь и Свободное Поле.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки боевых столкновений не произошло.

На Ореховском направлении враг дважды проводил наступательные действия, пытался продвигаться в сторону Малых Щербаков и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении Силы обороны остановили семь попыток агрессора продвинуться вперед.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Воины ВСУ наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.