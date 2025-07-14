Зеленский заявил о "продуктивном разговоре" с Келлогом

В Киеве президент Владимир Зеленский и представитель президента США Дональда Трампа генерал Кит Келлог обсудили вопросы усиления ПВО для Украины, оборонительное вооружение и новые санкции против РФ.

Источник: глава государства в соцсетях, Офис президента, "Европейская правда"

Прямая речь Зеленского: "Обсудили путь к миру и то, что практически можем сделать вместе, чтобы его приблизить. Это усиление ПВО для Украины, совместное производство, закупки оборонного вооружения вместе с Европой. И конечно, санкции против России и тех, кто ей помогает".

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Детали: Президент встретился со спецпосланником Дональда Трампа по вопросам Украины в понедельник 14 июля, когда тот прибыл с визитом в Киев. По словам украинского лидера, у них был "продуктивный разговор".

Зеленский выразил надежду на лидерство Соединенных Штатов на фоне российских амбиций.

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"Спасибо Киту Келлогу за этот визит в Украину. Благодарен президенту Трампу за важные сигналы поддержки и положительные решения для обеих наших стран. Ценим поддержку американского народа", - подытожил он.

Как впоследствии отметили в официальном представительстве Зеленского, во время встречи также речь шла об общей ситуации на фронте и потребностях украинских воинов.

Зеленский также подтвердил готовность Украины купить американское оружие, прежде всего системы ПВО. Стороны обсудили совместное производство дронов, возможность прямых закупок украинских дронов Соединенными Штатами и потенциальную покупку вооружений в сотрудничестве с европейскими партнерами.

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