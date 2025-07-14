В новом составе правительства планируют заменить министра энергетики
В правительстве Юлии Свириденко планируется замена нынешнего главы Минэнерго Германа Галущенко.
Источник: собеседники УП в правительстве, Верховной Раде и на энергорынке
Детали: По состоянию на вечер понедельника, окончательно принято решение, что министр Галущенко уйдет из Минэнерго.
Его на этой должности, вероятно, заменит действующий глава Минэкологии Светлана Гринчук.
Гринчук профессионально связана с экологической сферой, но когда-то работала заместителем Галущенко в Минэнерго, отвечая за международное направление.
Собственно технической работой в какой-либо сфере энергетики ранее не занималась.
Для самого Галущенко сейчас выбирают другую должность, не исключено, что даже в правительстве.
Депутат Ярослав Железняк заявил, что Галущенко могут назначить главой Минюста. Но пока УП не удалось подтвердить или опровергнуть такую информацию.
Предыстория:
- Первый вице-премьер Юлия Свириденко, которой президент Владимир Зеленский предложил возглавить правительство, сообщила, что вскоре планирует объявить предложения по кандидатурам членов правительства.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что опыт премьер-министра Дениса Шмыгаля будет полезен на позиции министра обороны.