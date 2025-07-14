В новом составе правительства планируют заменить министра энергетики

В правительстве Юлии Свириденко планируется замена нынешнего главы Минэнерго Германа Галущенко.

Источник: собеседники УП в правительстве, Верховной Раде и на энергорынке

Детали: По состоянию на вечер понедельника, окончательно принято решение, что министр Галущенко уйдет из Минэнерго.

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Его на этой должности, вероятно, заменит действующий глава Минэкологии Светлана Гринчук.

Гринчук профессионально связана с экологической сферой, но когда-то работала заместителем Галущенко в Минэнерго, отвечая за международное направление.

Собственно технической работой в какой-либо сфере энергетики ранее не занималась.

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Для самого Галущенко сейчас выбирают другую должность, не исключено, что даже в правительстве.

Депутат Ярослав Железняк заявил, что Галущенко могут назначить главой Минюста. Но пока УП не удалось подтвердить или опровергнуть такую информацию.

Предыстория: