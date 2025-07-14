В новому складі уряду планують замінити міністра енергетики
В уряді Юлії Свириденко планується заміна нинішнього глави Міненерго Герман Галущенка.
Джерело: співрозмовники УП в уряді, Верховній Раді та на енергоринку
Деталі: Станом на вечір понеділка, остаточно ухвалене рішення, що міністр Галущенко піде з Міненерго.
Його на цій посаді, ймовірно, замінить чинна глава Мінекології Світлана Гринчук.
Гринчук професійно пов'язана з екологічною сферою, але колись працювала заступницею Галущенка в Міненерго, відповідаючи за міжнародний напрямок.
Власне технічною роботою у хоч якійсь сфері енергетики раніше не займалась.
Для самого Галущенка зараз обирають іншу посаду, не виключено, що навіть в уряді.
Депутат Ярослав Железняк заявив, що Галущенка можуть призначити очільником Мін'юста. Але поки що УП не вдалося підтвердити чи спростувати таку інформацію.
Передісторія:
- Перша віцепрем’єрка Юлія Свириденко, якій президент Володимир Зеленський запропонував очолити уряд, повідомила, що невдовзі планує оголосилити пропозиції щодо кандидатур членів уряду.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що досвід прем’єр-міністра Дениса Шмигаля буде корисним на позиції міністра оборони.