В новому складі уряду планують замінити міністра енергетики

В уряді Юлії Свириденко планується заміна нинішнього глави Міненерго Герман Галущенка.

Джерело: співрозмовники УП в уряді, Верховній Раді та на енергоринку

Деталі: Станом на вечір понеділка, остаточно ухвалене рішення, що міністр Галущенко піде з Міненерго.

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Його на цій посаді, ймовірно, замінить чинна глава Мінекології Світлана Гринчук.

Гринчук професійно пов'язана з екологічною сферою, але колись працювала заступницею Галущенка в Міненерго, відповідаючи за міжнародний напрямок.

Власне технічною роботою у хоч якійсь сфері енергетики раніше не займалась.

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Для самого Галущенка зараз обирають іншу посаду, не виключено, що навіть в уряді.

Депутат Ярослав Железняк заявив, що Галущенка можуть призначити очільником Мін'юста. Але поки що УП не вдалося підтвердити чи спростувати таку інформацію.

Передісторія: